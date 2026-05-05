Neuquén bajo alerta naranja por lluvias y nevadas: zonas afectadas

El pronóstico anticipa que comenzarán a regir a partir de la noche de este martes y se intensificarán durante el miércoles. Tiempo inestable para gran parte de la provincia.

A partir de la noche de este martes comenzará a regir la alerta naranja y amarilla por lluvias en gran parte de la provincia de Neuquén. Desde la madrugada del miércoles se elevará a naranja por lluvias y nevadas en la franja cordillerana de norte a sur .

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El pronóstico de alerta naranja comprende la zona de la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos. Comenzará a regir a partir de la noche del martes y se extenderá hasta la madrugada del miércoles, ya por la mañana descenderá a amarilla . Que se la califique de nivel naranja significa - según el SMN- que el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada”.

En tanto que, la alerta amarilla afectará la zona de la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Huiliches y Zona baja de Lácar.

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Alerta naranja por lluvias y nevadas

El pronóstico anticipa que se elevará a alarta naranja por lluvias durante este miércoles en la zona comprendida por la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos. En tanto que, la alerta por nevadas seguirá en la zona cordillerana del centro al norte neuquino. Afectará la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

Chos Malal con nieve World Traveler

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Recomendaciones

Amarillo:

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. Salí solo si es necesario. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Conducí con precaución. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Qué dice el pronóstico para Neuquén

El SMN anticipa para Neuquén y la zona de influencia que también estará inestable a partir de la noche de este martes, con lluvias aisladas, viento leve y una temperatura de 15 grados. El miércoles la temperatura estará entre una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Se prevén lluvias durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. El viento irá de leve a moderado y las ráfagas, a partir de la noche, estarán entre los 60 y los 69 kilómetros por hora.

Gente - lluvia - (4) Claudio Espinoza

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), este martes estará el cielo mayormente cubierto e inestable en valles, meseta y costa. Para mañana se prevé un aumento de la inestabilidad con lluvias débiles y dispersas en la región. Hacia el jueves mejoran las condiciones con cielo despejado, descenso de la temperatura y períodos de viento moderado que se extenderán hasta el viernes inclusive.