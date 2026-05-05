Buscan intensamente a dos mujeres desaparecidas en Neuquén

La Policía emprendió las búsquedas este mismo martes. Se desconoce cómo estaban vestidas y dónde fueron vistas por última vez.

Intensa búsqueda de dos mujeres en la provincia de Neuquén.

La Policía de la Provincia de Neuquén publicó el pedido de paradero de dos jóvenes mujeres que son intensamente buscadas en el territorio neuquino desde este mismo martes 5 de mayo.

Por un lado, las fuerzas emitieron la ubicación de una mujer de 27 años , de nacionalidad argentina, identificada como Agustina Ayelén Soledad Paz .

De acuerdo al Departamento Centro de Operaciones de la Policía, se la describió como una joven de 1,55 metros de altura, de tez trigueña, de ojos marrones y de cabellos lacios oscuros. Además, se mencionó que se trata de una joven de contextura física delgada.

No se ha podido establecer a qué hora ni dónde fue vista por última vez como así tampoco su vestimenta.

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Por otro lado, la policía busca a Silvina Noemí Banegas, de 36 años de edad, de nacionalidad argentina.

La misma mide 1,51 metros de altura, es de tez trigueña, ojos marrones, cabellos lacios oscuros y contextura física delgada.

Se desconoce cuándo fue vista por última vez y la vestimenta que poseía al momento de ausentarse.

La búsqueda de ambas mujeres se inscribe en la Ley 2212.

busqueda de silvina noemi banegas

Ante cualquier información para dar con el paradero de las mujeres, comunicarse con la Fiscalía Interviniente, que es el Juzgado de Familia o bien con la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM - DUAL Tel: (299) 4569787.

Qué dice la Ley 2212

La Ley 2212 de la provincia de Neuquén, con sus modificaciones (Leyes 2785 y 2829), establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar. Esta norma faculta a jueces y fiscales a dictar medidas cautelares urgentes para proteger a las víctimas de violencia en el ámbito doméstico.