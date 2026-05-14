El talento de un artista de Chubut y la osadía del youtuber se conjugaron. Y el billete argentino quedó en las estanterías de uno de los escenarios más famosos.

Misterio develado: ¿por qué hay un billete de $5 con la cara de Nacho Elizalde en el estudio de Tiny Desk?

El escenario de Tiny Desk se caracteriza por sus estanterías desordenadas, llenas de libros, discos de vinilo y objetos de todo tipo que rodean a los músicos participantes del famoso ciclo de conciertos.

Entre toda esa parafernalia de chucherías acumuladas, hay un billete argentino de 5 pesos que, en lugar del rostro de Manuel Belgrano , tiene el del influencer Nacho Elizalde. A esa curiosidad, el billete verde le suma otra: su origen en Comodoro Rivadavia , Chubut .

Cristian English es el artista comodorense que realizó la pequeña obra artística, y el propio Elizalde fue quien la dejó en las estanterías de Tiny Desk cuando fue al estudio de NPR Music en Washington , Estados Unidos, para asistir al Tiny Desk Concert de Milo J.

El billete se quedó ahí, y en algunos conciertos posteriores al del cantante bonaerense -por ejemplo, el de Foo Fighters- se lo puede ver si se presta atención.

Cristian English billete de Nacho Elizalde en el Tiny Desk El billete de Nacho Elizalde intervenido por Cristian English que llegó al Tiny Desk.

English es conocido por intervenir billetes con retratos de figuras populares, celebridades y personajes históricos.

El que hizo para Nacho Elizalde surgió dos años atrás durante una visita del artista patagónico a “Algo de música”, el programa del youtuber en Luzu TV.

La historia de un billete

“Vos vas a ir retratando a alguien y quiero ir viendo el proceso a lo largo del programa”, lo desafió Nacho, sin pedirle ningún rostro en particular. Unos minutos después, el conductor tenía en sus manos el billete con su rostro y se preguntaba: “¿Qué hago con esto?”.

Cristian English Cristian English, artista de Comodoro Rivadavia, Chubut.

La respuesta la dio él mismo, dos años más tarde, cuando Milo J lo invitó a su Tiny Desk. En el estudio de Washington, se filmó mientras dejaba el billete en un estante.

“Yo lo voy a poner ahí. ¿Vos decís que alguien va a decir algo?”, se preguntó entre risas Elizalde. Lo ubicó entre otros objetos y auguró: “Ya está, se queda acá. Olvidate, que se queda”. Estuvo en lo cierto.

Fito, Esperando la Carroza y mil famosos

Cristian English ya tuvo su momento viral en redes hace algo menos de tres años, cuando se fimó mientras intervenía otro billete -en esa ocasión, de 10 pesos- para transformar el rostro de Belgrano en el de Fito Páez, con la música de fondo de “Mariposa tecknicolor”.

A Fito lo hizo de los dos lados del billete. “Mientras lo pintaba se me ocurrió el detalle de hacer que Fito estuviera tocando el Monumento (a la Bandera, que aparece en el dorso del billete) como si fuese un piano”, contó.

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Sobre el monumento dibujó una mariposa. Y explicó que, precisamente, eligió “el billete de 10 porque en la parte de atrás está el Monumento a la Bandera de Rosario, la ciudad natal de Fito, y la mariposa obviamente por su canción más famosa".

Visitar las redes de Cristian English es como estar en un museo de famosos. En los billetes aparecen rostros de los más diversos ámbitos. En posteos recientes están, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Betty la Fea, Gustavo Cerati o los Guns’n’Roses.

Aunque su arte sobre billetes es el más reconocido, no es lo único que hace. Por caso, también es autor del mural de Esperando la Carroza en el Paseo de la Fama de la Ciudad de Buenos Aires.