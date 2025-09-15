Fito Páez estrenó su Tiny Desk y explotó en las redes: los clásicos que eligió presentar

Después de anunciarlo en sus redes sociales este fin de semana, el rosarino finalmente presentó su música en el famoso ciclo de radio estadounidense.

El reconocido músico Fito Páez sorprendió al anunciar su participación en un Tiny Desk Concert, en una edición que da comienzo al Latin Music Month. El rosarino ofreció una presentación en Washington D.C., acompañado de una banda selecta, donde mezcló lo vintage con lo nuevo y celebró su legado artístico.

"Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk” , anunciaron desde NPR en la presentación de un nuevo episodio de los conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music. En este sentido, destacan su exitosa carrera desde 1984 a la actualidad.

"Lo único que les pido es que lo vean, está buenísimo ", dijo por su parte el artista argentino al anunciar en Instagram el lanzamiento de su propio Tiny Desk, que dura casi 19 minutos.

Embed

El increíble listado de canciones que presentó Fito Páez en el ciclo musical

El set, grabado en la icónica oficina ubicada en Washington D.C., mostró a un Fito de 62 años cercano y divertido. El artista repasó clásicos de su carrera como "A rodar mi vida” y “Mariposa tecknicolor”, estrenó "Sale el sol" de su nuevo disco Novela y cerró con un combo letal: "Circo Beat" desembocando en "Tercer mundo".

El artista estuvo acompañado por un ensamble de lujo: Juani Agüero y Vandera (guitarra y coros), Diego Olivero (bajo y coros), Juan Absatz (teclado y coros), Emme (coros), Gastón Baremberg (batería), Alejo von der Pahlen (trompeta), Ervin Stutz (saxo tenor) y Santiago Benítez (trombón).

"Gracias a la NPR por invitarnos y al Tiny Desk por regalarnos este momento hermoso. Sé que va a dar la vuelta al mundo, así que estamos muy felices", aseguró el rosarino hacia el final de su presentación, que se puede ver completa en YouTube.

fito paez tiny

La presencia de Fito en este ciclo no es un caso aislado. Antes que él, nombres esenciales de la música local recorrieron el pequeño escenario que, sin moverse, supo abrirse al mundo. Pasaron por este espacio figuras como Trueno, Nicki Nicole y Catriel y Paco Amoroso, quienes arrasaron y cosecharon millones de fans tras su participación en este ciclo.

Aún así, el sello argentino comenzó en el 2011 con la presentación de María Volonté. En aquella oportunidad, su concierto fue pionero y también la puerta de entrada para el tango y el folklore argentino a una audiencia global.

Como suele ocurrir en cada presentación del rosarino, los fanáticos argentinos coparon las redes sociales compartiendo este set. "El más grande", "De Argentina para el mundo", "Fito siempre está en su mejor momento", fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en la red social X.

Fito Paez

Qué es el Tiny Desk Concert

Tiny Desk Concerts (o conciertos en escritorio pequeño) son una serie de sesiones musicales organizadas por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, la pata musical de la National Public Radio de Estados Unidos. Las presentaciones se llevan a cabo en las oficinas de la estación, ubicadas en Washington D. C., a un costado del escritorio del presentador Bob Boilen.

Si bien se originaron en 2008, estas sesiones ganaron mucha popularidad en los últimos años. Su gracia radica en su sonido acústico, que en algunos casos obliga a los artistas a salir de su zona de comfort, mientras que en otras ocasiones saca a relucir la mejor versión de ellos. Asimismo, la decoración al estilo biblioteca -que ya se volvió icónica- le da una vibra acogedora a la velada.

Por otra parte, algunas presentaciones dentro del Tiny Desk quedaron en la historia por las grandes interpretaciones de algunos artistas. Entre estas destacan la de Mac Miller, Anderson Paak, C. Tangana, Tyler The Creator, Jorja Smith y Sting, entre otros.