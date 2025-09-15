La fuerte discusión de Thiago Medina y Daniela Celis antes del terrible accidente

Este lunes se supo qué pasó con Thiago Medina minutos antes del grave accidente que sufrió en Moreno, el último viernes. Por el fuerte siniestro vial, el ex participante de Gran Hermano lucha por su vida después de ser intervenido durante el fin de semana.

“Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contó el periodista Walter Leiva al aire de Puro Show, el ciclo que se emite por El Trece.

“Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no la atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, sumó luego, aportando detalles de los minutos posteriores al fuerte choque que sufrió el mediático.

image

Y además indicó: “En el mismo momento del hospital, lo reconocen y la llaman a Romina Urigh porque ella fue funcionaria de este municipio. Entonces tenían el teléfono, le dicen, mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles”.

“Entonces ella levanta el teléfono, llama a Daniela y ella ya la atiende llorando que se había enterado por esto que había pasado”, detalló sobre este hecho que preocupa a todos los ex participantes de aquella edición, en especial al núcleo más cercano integrado por la ex pareja de Thiago y Daniela, y sus amigos Romina, Juli Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio.

Daniela, quebrada, rompió el silencio antes de visitar a Thiago

Thiago Medina sigue con un estado de salud delicado después de haber sufrido un grave accidente de tránsito el viernes por la noche con su moto, y Daniela Celis, ex pareja del ex Gran Hermano y madre de sus gemelas, se quebró en llanto este lunes por la mañana cuando rompió el silencio minutos antes de visitar al papá de sus nenas en el centro de salud.

Embed - Daniela Celis llegó llorando y acompañada por Romi Uhrig a conocer el parte médico de Thiago Medina

“No puedo hablar, por favor”, imploró tocándose el pecho y conteniendo sus lágrimas ante las cámaras del ciclo Puro Show. Acompañada por su amiga, Romina Uhrig a quién también conoció en el reality de Telefe, la mamá de las mellizas Laia y Aimé (2 años) apenas atinó a responder algunas frases, en momentos en que entraba a paso veloz al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Luego, el notero, Walter Leiva, le comentó que quería saber cómo estaba Thiago, a lo que Daniela dijo angustiada: “Yo también quiero saber cómo está...”. Por su parte, la ex Gran Hermano Romina Uhrig adelantó que ella oficiaría de vocera ante la prensa: “La acompaño y volvemos”.

Quiénes también se acercaron a visitar a Thiago al hospital fueron sus amistades surgidas del reality, Nacho Castañares, Juli Poggio y Marcos Ginocchio. Los tres se unieron para pedir cadenas de oraciones por la salud del ex Gran Hermano quién se encuentra peleando por su vida en estos momentos. Mientras tanto, continúan a la espera de novedades.