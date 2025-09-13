Thiago Medina de GH está grave tras un fuerte accidente

El exintegrante de Gran Hermano , Thiago Medina , atraviesa un delicado momento de salud luego de protagonizar un accidente vial en la localidad de Moreno. Según trascendió, circulaba en moto impactó con un automóvil en un cruce de calles. Debido a la gravedad del hecho, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La noticia fue confirmada públicamente por su expareja y madre de sus gemelas, Daniela Celis , quien, visiblemente conmocionada, pidió apoyo y contención espiritual en este difícil momento. “Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, relató Pepe Ochoa en el programa LAM (América), al dar a conocer la información.

El panelista además explicó que la zona donde ocurrió el siniestro suele ser escenario de otros episodios similares: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”. Estos detalles generaron aún más preocupación en torno a la seguridad vial de la región.

Daniela.jpg Daniela Celis y Thiago Medina

El desgarrador audio de Daniela Celis ante la noticia sobre Thiago Medina

En medio de la angustia, Celis envió un audio a Pepe Ochoa que rápidamente se viralizó en redes sociales por la crudeza de sus palabras y el dolor con el que lo expresó. Entre lágrimas, rogó a la comunidad que se sume a la cadena de oración por la recuperación de Medina: “Lo único que pido es cadena de oración. Hagamos una cadena de oración entre todos”.

ssstwitter.com_1757778521250

Por su parte, Ángel de Brito también aportó información sobre el estado de ánimo de los allegados al exhermanito y reveló que la hermana de Thiago, Camila Deniz, se encuentra acompañándolo sin separarse de él en el hospital. “No podía ni hablar. Estaba llorando, acompañando a su hermano en el hospital”, relató el conductor.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo hacia la familia en redes sociales, donde fanáticos del reality, amigos y seguidores de Thiago se unieron al pedido de fuerza y oración para que logre superar este difícil momento.