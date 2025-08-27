La inesperada reacción de Pestañela al enterarse del nuevo amor de Thiago Medina con una ex Gran Hermano

Daniela Celis rompió en llanto durante el programa LAM luego de que se confirme un encuentro entre Medina y la Tana, ex Gran Hermano.

Daniela Celis rompió en llanto durante su participación en el programa de espectáculos LAM al referirse sobre su relación con su expareja y padre de sus hijas Thiago Medina y los rumores confirmados sobre el coqueteo con otra participante del reality Gran Hermano.

Todo comenzó cuando en el programa mostraron una entrevista grabada de Katia Fenocchio, más conocida como La Tana, en la cual confirmó que tuvo encuentros con Medina . "Lo conocí en el cumpleaños de ella, pegamos buena onda, nos seguimos en Instagram, tuvimos contactos, y lo demás es...", dijo cerrando su frase con una sonrisa pícara. Luego confirmó que pernoctaron en una ex casa de ella.

"Que yo sepa no estaba con Daniela , pero como fue una aventura del momento por ahí nadie quería hablar, entonces lo entendí, lo respeté y nunca dije nada", afirmó a la reportera del programa. Al escuchar esta teoría se quebró y lloró ante la pregunta de sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdz_radio/status/1960671982011195480&partner=&hide_thread=false Daniela Celis se enteró en vivo que Thiago Medina le habría sido infiel con la influencer "La Tana", otra exparticipante de Gran Hermano: "Necesitaba saberlo" pic.twitter.com/txCG3VFSFc — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) August 27, 2025

“No me lo esperaba, yo le pregunté mil veces si esto había pasado y siempre me lo negó. No me merezco esta traición”, soltó y dijo: “Estábamos en una buena racha, la estaba remando conmigo y yo le creí todo otra vez. Me endulzó el oído y al mismo tiempo estaba con otra persona”

“Nunca más en la vida le voy a dar bola. Necesitaba confirmar lo que pasó para poder salir de ahí”, afirmó. Por otra parte no hizo responsable a La Tana por lo sucedido: “Ella no tiene nada que ver, entiendo que le creyó cuando él le dijo que estaba solo”.

8FD926831363F00E7628C8C0B9FA6FB5764.jpg Daniela Celis y Thiago Medina.

El reproche de Thiago a Daniela en una entrevista con LUZU

Durante un intenso careo en el programa Patria y Familia, Thiago lanzó un reproche sobre la relación que mantuvieron: "Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservaba algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”, dijo a lo que Celis afirmó y le dio la razón.

Por otra parte profundizó Medina: “Sentí que fue un poco por la rutina. Me cansé de la misma rutina, de estar para vos y cuando yo quería hacer algo, siempre surgía algún problema”.