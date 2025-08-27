Así está hoy la hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri, Morena, con 22 años: a qué se dedica

Su familia compartió videos del festejo de su cumpleaños. En detalle, qué es de su vida y a qué se dedica.

La relación amorosa entre Nancy Duplaá y Pablo Echarri comenzó hace muchísimos años luego de conocerse en un set de filmación. Con el correr de los años, se volvieron una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino. Morena , una de sus hijas, festejó sus 22 años junto a ellos y compartieron fotos en familia.

A pesar de haber iniciado sus estudios con un enfoque más político, con el tiempo se dio cuenta de que su pasión estaba vinculada con el diseño y la indumentaria.

La hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri cumplió 22 años en agosto y lo celebró junto al resto de su familia. No es un hecho esporádico, ya que año a año se muestran juntos, compartiendo comidas y salidas con sus padres y sus hermanos.

En esta ocasión, fue la actriz la encargada de compartir las fotos en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram subió varias historias junto a su hija, con la canción "Lento", de Julieta Venegas. "Feliz cumple mi amorcito hermoso", escribió junto a una de las imágenes.

Además, también subió algunos videos mostrando el look total black que llevaba su hija, con prendas de su propio emprendimiento junto a su torta de cumpleaños, decorada con una frase en chocolate blanco: "Pedejita de 22, amoooor", replicando una frase muy utilizada por varios youtubers argentinos.

Cómo está la hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri

El festejo del cumpleaños llegó a casi dos meses del fallecimiento de su abuela materna, Elsa Quatrocchi, el pasado 5 de julio. Tanto Duplaá como Echarri se expresaron a través de sus redes sociales, al igual que Luca Martín, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin.

"Cuando se va un ser querido, lo primero que nos viene a la cabeza a algunos es ‘pude pasar más tiempo con ella’. Gracias abuela, fuiste amada por tus hijos, tus nietos y por todos los que supieron ver tu lado amoroso", destacó en un post de Instagram.

Por su parte, Echarri hizo lo mismo al recibir su premio durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Teatro: "Le quiero dedicar este premio a mi esposa, a mis tres hijos que seguramente están viendo y espero que me esperen despiertos en casa. A mi familia original y política, pero sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando su batalla más difícil. Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza".

El emprendimiento de Morena Echarri

A pesar de haberse interesado por la Ciencia Política una vez finalizado el secundario, con el paso de los años decidió dar un paso al costado para dedicarse de lleno a una de sus pasiones: el diseño y la indumentaria.

Luego, dio un paso hacia adelante y abrió su emprendimiento de indumentaria femenina Hetaira Studio. El nombre fue elegido en homenaje a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres libres y con independencia económica.

De hecho, así lo explicó Duplaá en una entrevista hablando sobre el oficio de su hija: "Morena siempre fue muy creativa. Cosía su ropa, intervenía en algunas prendas, tenía una mirada estética muy marcada desde muy temprano".

El emprendimiento de Morena Echarri

Su interés por la política y el consejo de sus padres

Aunque hoy su vida está ligada con la moda y la indumentaria, los primeros pasos de Morena estuvieron vinculados con la política. De hecho, se anotó en la carrera de Ciencia Política una vez que terminó el secundario. Sin embargo, a los pocos meses dio un paso al costado en la búsqueda de su verdadera pasión.

Fue el propio Echarri quien destacó los ideales políticos de su hija en una entrevista en 2019, cuando todavía cursaba el secundario: "Mi hija defiende a ultranza sus ideales y muestra una valentía de la que me emociono profundamente. Lógicamente está militando en La Cámpora. Es peronista, pero es profundamente kirchnerista"

"Ha sabido a muy temprana edad el por qué de esos ataques esporádicos, y ha entendido que fue por jugarse por los intereses y por el ideal. Y hoy por hoy, ella está haciendo lo mismo. Veo una mujer valiente, absolutamente comprometida en lo que tiene que ver con su espíritu feminista como también en su búsqueda política, por impulsar esa idea que ella quiere y tratar de convencer", destacó.