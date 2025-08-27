El comentario lapidario de Beto Casella tras enterarse del regreso de Tamara Pettinato a la tevé

El conductor fue consultado por el nuevo trabajo de su colega y no se guardó nada a un año del escándalo de los videos en La Rosada.

A un año del escándalo por los videos filtrados con Alberto Fernández que terminó dejando a Tamara Pettinato afuera del panel de Bendita , el histórico programa de El Nueve que repasa los temas del día de la mano de Beto Casella , curiosamente la mediática regresará en breve al mismo canal y con programa propio. Será con un ciclo de entrevistas llamado "Decime Algo Lindo", donde hará notas a los candidatos en este año electoral.

Todo aquel escándalo se desencadenó cuando tras la filtración de varios videos en las redes sociales donde se veía a la hija de Roberto Pettinato en plena pandemia tomando cerveza con el entonces presidente Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Allí, además se los veía charlando con algo más que buena onda, lo que inmediatamente desató una ola de repudio e indignación.

Así fue que Tamara se ausentó de Bendita durante varios días y a pesar de que sus compañeros le hicieron el aguante, al regresar se mostró bastante altiva y sin intención alguna de dar explicaciones, lo que molestó por demás a Casella. Fue allí que el conductor le pidió que se tomara unos días, a ella le molestó y automáticamente se consideró despedida, motivo por el cual inició acciones legales contra el canal.

image

En tanto, ahora que se supo que la panelista volverá a la misma emisora con un programa de actualidad política, el conductor de Bendita fue letal. "Es el colmo. Yo padecí mucho todo el escándalo. La verdad es que no puedo oponerme ni opinar en contra si el canal lo decide", estalló Beto frente a la consulta de Puro Show acerca de este nuevo movimiento en la carrera profesional de su ex compañera de programa.

Las declaraciones de Beto Casella

Al tiempo que, apelando a su habitual sinceridad, Beto Casella recordó: "Yo padecí su affaire, de verdad", y sobre la posibilidad de invitarla a Bendita para promocionar su ciclo de entrevistas confió: "Nosotros nos manejamos con un protocolo institucional y se podrá promocionar de manera habitual. Que venga al piso lo dudo, no lo veo pero sí que cuenten conmigo para la promoción habitual".

Y si bien para algunos esta decisión de las autoridades del canal fue una clara chicana para Casella, quien semanas atrás mantuvo un enfrentamiento con la señal por cuestiones internas, él lo vio de otra manera. "Insisto, padecí como pocos la situación porque estaba en el medio y me explotaba el teléfono de personas que quería que la echaran. Me sacó la presión cuando renunció. No tengo onda con ella, ni buena ni mala pero nunca la tuve. De pedo tengo su WhatsApp pero te puedo decir que es buena profesional", concluyó firme.

image

Pese a que el conductor de Bendita y de Nadie Nos Para en la Rock & Pop optó por bajarle la espuma a la polémica y a comentar sus sensaciones, este nuevo movimiento en el canal se convierte en un nuevo capítulo dentro de la interna en la emisora. ¿Será este 2025 el último año de Beto en Canal Nueve?