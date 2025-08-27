La hija de Marcos Camino hundió a su padre y aseguró que él disolvió Los Palmeras

La hija del líder de la banda tropical santafesina salió a hablar acerca del conflicto y dejó mal parado a su padre.

La disputa entre Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas , líderes de la popular banda de cumbia santafesina, Los Palmeras , continúa. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Silvina Camino , hija del cofundador de la banda, habló por primera vez sobre la polémica y la tensa relación que mantiene con su padre.

Silvina, quien confesó que hace años que no tiene vínculo con Marcos por decisión de él, se refirió al reciente comentario de su propia hija, que se declaró "team Cacho Deicas". "Ella dijo como peleando que era team Cacho Deicas pero acá hay cosas que no fueron dichas ni se dirán que son dolores que arrastra cualquier familia y en Santa Fe se sabe porque es un gran pueblo chico", explicó.

A pesar de su distancia con el vocalista, Silvina defendió el rol de Deicas en la banda. "Cacho fue el Messi o el Maradona que surgió en Los Palmeras y fue la voz inconfundible e irremplazable del grupo pero el que lo creó fue mi papá", reconoció. No obstante, cuestionó la forma en que su padre manejó la situación. "Lo que falló acá es que yo no me imagino siendo socia de una amiga y saliendo a hablar mal de esa amiga, no dejo que mi amiga se ofenda ni se sienta mal", sentenció.

image

Silvina reveló que, preocupada por la salud de Deicas, se comunicó con uno de sus hijos para saber cómo se encontraba. "Le dije que estábamos preocupados", afirmó. También confesó que le dolió mucho ver a su padre hablar mal de su colega. "Cuando escuché a mi papá hablar mal de Cacho sufrí mucho. Si lo pudiera asesorar si él me escuchara iría por otro lado pero yo soy más emocional que él", expresó.

Las declaraciones de Silvina Camino

Silvina Camino también se refirió a las declaraciones de su padre sobre su propia hija, en las que insinuó que tenía problemas de adicciones. "Yo me niego a creer que un abuelo pueda hablar así de su nieta", dijo. Aunque admitió que no sabe si lo que se dijo es verdad, eligió "no creer en ese tipo de cosas".

Silvina, que no está "acostumbrada a mendigar nada", aseguró que "calmó" a su mamá, quien también se pone mal con la situación, y concluyó: "No me detengo ahí ni buscar a la persona que habla mal de mi hija. Son carencias que puede tener esa persona".

Embed - La hija de Marcos Camino fulminó a su papá tras la pelea con Cacho Decias de “Los Palmeras”

Recordemos que hace un par de meses atrás, el escándalo en Los Palmeras explotó cuándo desde la banda, encabezada por Marcos Camino, salieron a decir en un comunicado que no podían contactarse con Cacho Deicas, vocalista durante muchos años de la banda. A raíz de esto, decidieron continuar sin él los shows que ya tenían programados. Posteriormente, el propio Deicas acusó a Camino y al resto de los miembros de Los Palmeras de dejarlo de lado con respecto a los planes de la banda debido a sus problemas de salud.

Lejos de solucionarse o de encontrar el camino hacia una reconciliación, la interna de Los Palmeras es más grande aún y todo parece indicar que es una novela que aún no tiene fin.