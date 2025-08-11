La fuerte acusación de Marcos Camino contra Cacho Deicas que encendió la polémica

En la previa al primer recital oficial de Los Palmeras sin Cacho Deicas , en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, Provincia de Buenos Aires, Marcos Camino , fundador y miembro histórico de la banda, rompió el silencio y habló con contundencia sobre la reciente separación del emblemático cantante.

“Él no está en condiciones mentales de decidir. Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre los cinco hijos no están de acuerdo”, comenzó Marcos con su descargo, haciendo referencia a la situación personal y familiar que atravesó Deicas antes de la separación de la histórica agrupación santafesina.

“Nos arruinó todo. Porque hoy la gente queda con el pensamiento de que él es una víctima de un grupo que le sacó provecho cuando es todo al revés. Él consiguió todo a través de Los Palmeras. Porque cuando él vino a Los Palmeras vivía en la casa de los suegros, por ejemplo. Y hoy tiene muchísimas propiedades para todos los hijos”, aseguró Camino, dejando claro que la trayectoria y el éxito del cantante estuvieron ligados a la banda de cumbia.

image

Sobre si le gustaría que vuelva respondió que “Pasaron muchas cosas y me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma. Especialmente uno de los hijos de él, que dijo barbaridades. Me ensució en todos lados. Y es difícil decir que no pasó nada. Te soy totalmente honesto porque te podría decir cualquier cosa”, confesó con sinceridad Marcos.

Además, destacó: “Soy medio como el indio, el elefante. Perdono pero no olvido. Me hicieron mucho daño. Y lo peor es que él no salió a decir, no, la cosa no es así. Él aprovechó la situación para victimizarse.” Sobre la decisión de la separación, el fundador de Los Palmeras sostuvo: “Las grandes soluciones están en las grandes decisiones. Yo creo que esta fue una buena decisión. La mejor.”

El comunicado que confirmó la disolución de Los Palmeras

La banda de cumbia conocida como Los Palmeras, liderada por mucho tiempo por Cacho Deicas, anunció su disolución en el mes de junio. "Lamentamos profundamente la situación que estamos atravesando como grupo", lanzaron.

image

Esta situación se generó tras el mensaje que publicó Deicas, alertando que Los Palmeras, la banda de su vida, no lo dejaba volver al ruedo tras el problema de salud que atravesó el año pasado. Luego del gran revuelo y críticas que se generaron en redes sociales a raíz de este complejo panorama de salud, desde la cuenta oficial de Los Palmeras salieron a responder y anunciaron la disolución de la sociedad.

"Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos", indicaron.

"A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su disolución, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas”, expresa el comunicado de la banda que se formó en 1972.

Embed - Los Palmeras on Instagram: ", ó, , ó . Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos. A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su DISOLUCIÓN, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas. Se le hizo saber entonces, por carta documento remitida en el mes de mayo del corriente año al Sr. Rubén Deicas, que, dada su delicado estado de salud a partir del desafortunado hecho que le ha tocado vivir, y el cual él mismo describe en carta recibida en fecha 22 de mayo de 2025, y siendo uno de los socios obligados al cumplimiento del objeto del contrato social, pero estando impedido por motivos de salud para hacerlo, y sin que exista una fecha siquiera posible y/o probable para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como socio, que corresponde proceder a la inmediata DISOLUCIÓN de LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L. El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente" View this post on Instagram A post shared by Los Palmeras (@lospalmerasoficial)

"El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente", concluyó.