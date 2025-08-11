El Gobierno frena la privatización de Trenes Argentinos y destina más de $52 mil millones a obras

La empresa continuará bajo control público mientras se implementa un ambicioso plan de inversiones que abarca renovación de vías y adquisición de locomotoras.

El Gobierno detuvo el proceso de privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y asignó más de $52.000 millones para un plan integral que incluye la renovación de vías en varias líneas, la compra de nuevas locomotoras y la modernización de los sistemas de señalamiento, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad ferroviaria.

La decisión implica que, por el momento, no se venderán activos ni se concesionarán tramos a privados , debido a que, según fuentes oficiales, la empresa “no es rentable para el sector privado” .

En el Ministerio de Economía argumentan que la tarifa actual cubre apenas el 7,8% del costo real del servicio y que el 92% de los ingresos corrientes proviene de transferencias del Estado. El único proceso de privatización que seguirá en marcha será el de Belgrano Cargas .

De acuerdo con documentos oficiales, los ingresos estimados de SOFSE para 2025 son de $83.801 millones, frente a gastos operativos por $1.062 billones, lo que generaría un déficit de $978.773 millones. El 74,3% del gasto corresponde a salarios de una planta de 23.271 empleados, que incluye 46 directivos, 2.738 técnicos y profesionales, 3.296 administrativos y 17.160 obreros y personal de maestranza.

trenes argentinos.jpg

En el oficialismo reconocen que la única forma de lograr rentabilidad sería con un fuerte ajuste de personal y un aumento de tarifas, medidas que no están previstas en el corto plazo. El responsable de los esquemas de privatización es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Trenes en emergencia

El Ejecutivo impulsa un “plan ferroviario” en el marco de la Emergencia Pública Ferroviaria -declarada por 24 meses el año pasado-, que prevé 226 obras, de las cuales 45 ya están en ejecución. Del total de la inversión, $42.617 millones se destinarán a construcciones (incluyendo $40.615 millones en proyectos en curso y $2.002 millones en nuevas obras) y $10.182 millones a la compra de maquinaria y equipo, entre ellos tres locomotoras, cincuenta triplas diésel, equipamiento para talleres y sistemas de señalamiento.

Inauguraron un puente en las vías y los trenes no pasan

Las intervenciones contemplan 109 obras en vías y puentes, 56 en señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles. Entre las principales, figuran la implementación del sistema de frenado automático ATS en tramos de las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre; la renovación de vías en el ramal La Plata de la línea Roca, el ramal Tigre de la línea Mitre, el ramal M de la línea Belgrano Sur y en los tramos Constitución–La Plata y Retiro–Pilar; además de la modernización de señalamiento en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.

Desde agosto de 2024, el Estado ya destinó $260.000 millones extraordinarios al sistema ferroviario para iniciar estas obras. La estrategia oficial busca mantener el servicio, reasignar fondos del fideicomiso de transporte, cancelar contratos sin ejecución y reducir el déficit operativo, antes de evaluar nuevamente un esquema de concesión o venta.