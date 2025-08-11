La Voz Argentina: cuáles son los neuquinos que se la juegan en "Los Knockouts"

Lali Espósito, Luck Ra, Miranda y Soledad Pastorutti, los miembros del jurado, tendrán que elegir en un duelo de voces.

Este lunes La Voz Argentina dará paso a “Los Knockouts” y la competencia en busca de la mejor voz del país llega a instancias decisivas. En esta etapa, dos participantes de un mismo equipo interpretarán canciones diferentes y será el coach quien decida cuál sigue en competencia.

Entre quienes pueden continuar en carrera para ganar el titulo de La Voz Argentina hay dos neuquinos. De Zapala, Joaquín Martínez Urrutia logró superar las “audiciones a ciegas” con la versión de “Amapola” y elegir el team Soledad para transitar su paso por el reality. En “las batallas” se enfrentó a Matías Balerdi y con “Cactus” obtuvo su pase a “los Knockouts”.

Tanto la Sole como el resto de los coaches han destacado la voz y la interpretación del joven zapalino. “Le imprime sentimiento a la letra y a la canción”, fue la devolución de la cantante de Arequito en la última presentación de Joaquín.

Embed - Joaquín Martínez vs. Matías Balerdi - “Cactus” - Batallas - La Voz Argentina 2025

Otro de los neuquinos es Oscar Burgos de Junín de los Andes. Originalmente en el team Soledad, el ex policía que logró sortear “las audiciones a ciegas” con “Sobreviviendo”. Sin embargo, en “las batallas”, la Sole eligió a Rogelio Posat, a quien enfrentó con el tema “Cuando un amigo se va”.

“Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad”, dijo Pastorutti antes de deja afuera a Burgos quien rápidamente fue robado por Lali Espósito. “No te puedo dejar ir Oscar”, le dijo la cantante de Disciplina.

Embed - Oscar Burgos Espinoza vs. Rogelio Posat - "Cuando un amigo se va" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Celeste López, la rionegrina que busca seguir en La Voz

Río Negro también tendrá su representante en esta etapa. Se trata de Celeste López quien en “las audiciones a ciegas” interpretó el tema “Para Siempre” de Benjamín Amadeo y logró que giraran Miranda y Soledad a quien finalmente eligió para sumarse.

En “las batallas”, la joven de Catriel enfrentó a la cordobesa Lucila Garombo y juntas interpretaron un clásico del cancionero religioso “Pescador de hombres”. Pastorutti decidió que Celeste siguiera en carrera y destacó “la dulzura y afinación” de la cantante.

Embed - Lucila Garombo vs. Celeste López Estrada - "Pescador de hombres" - Batallas - La Voz Argentina 2025

Esta edición tendrá una novedad y es que los coaches estarán acompañados de cantantes que ayudarán a tomar la decisión más difícil. Lali estará junto a la cordobesa Zoe Gotusso, Luck Ra con una íntima amiga como Cazzu, el dúo Miranda! tendrá el apoyo de Emmanuel Horvilleur y Soledad estará con el Chaqueño Palavecino.

La Voz Argentina: la rotunda decisión que tomó la producción

El conductor y productor Nicolás Occhiato se volvió viral en los últimos días, desde que en las batallas de La Voz Argentina del lunes pasado, en la presentación de un tema en inglés, tuvo un error de pronunciación. Ahora, a pedido del público y de los coaches, la producción tomó una decisión que no tardó en aparecer en las redes.

En la última emisión del programa, un detalle insólito y divertido llamó la atención de los televidentes que no dejaron pasar el hecho y se viralizó rápidamente. Es que a Nico le escriben la pronunciación fonética en el teleprompter para ayudarlo a decir correctamente los títulos de las canciones en inglés.

La imagen fue captada cuando Occhiato anunció la canción “Baby One More Time” de Britney Spears y en la pantalla se podía leer: “BEIBI UAN MO TAIM”.