Arrancan los Knockouts de La Voz Argentina: quiénes serán los nuevos coaches

Este cambio marca un hito en la historia del programa. ¿Cuándo empieza esta nueva etapa?

La nueva etapa de La Voz Argentina calienta motores. Los Knockouts comenzarán este lunes 11 de agosto a las 21.45 por la pantalla de Telefe y habrá sorpresas. Es que, por primera vez en la historia del certamen, los coaches originales recibirán apoyo de otros artistas.

Nicolás Occhiato dejará atrás “Las Batallas” para dar paso a una de las instancias claves de la competencia. Ahora, en “Los Knockouts”, dos participantes de un mismo equipo interpretarán canciones diferentes y será el coach quien decida cuál de los dos continua en el certamen. En esta etapa, se podrá “robar” hasta dos jugadores de otros equipos.

La sorpresa es que, en esta etapa, Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti tendrán apoyo a la hora de tomar la difícil decisión de dejar a un cantante fuera de juego. Por primera vez, la decisión será tomada en conjunto y ya se armaron las duplas de esta instancia.

Cazzu apoyará a Luck Ra; Emmanuel Horilleur trabajará con el dúo pop Miranda!; Zoe Gotusso, colaborará con Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino respaldará a Soledad Pastorutti.

Este cambio en el certamen marca un hito en la historia del programa ya que es la primera vez que los co- coaches tienen poder de decidir junto a los jurados originales.

Uno por uno, los co-coaches de La Voz Argentina

Cazzu viene de romperla con su último trabajo “Con Otra” con el que desplazó a Lady Gaga del primer puesto entre los videos musicales de mujeres más vistos del año a nivel mundial. Además, mantiene un vinculo de amistad con la novia de Luck Ra, La Joaqui.

Cazzu vuleve a la cumbia con "Con Otra", el primer corte de su nuevo trabajo musical.

Con colaboraciones registradas en sus carreras, Emmanuel Horvilleur y Miranda! han compartido el tema “Traición” donde también participa Juan Ingaramo. Y “GI Joe” del músico de Illya Kuryaki and the Valderramas cuenta con la participación del dúo pop.

Oriunda de Córdoba, Zoe Gotusso se destacó inicialmente como parte del dúo Salvapantllas y en 2020 inició su carrera como solista. Su música tiene elementos del pop, folk y la tradición rioplatense.

Y el Chaqueño Palavecino unirá su talento a La Sole. Su colaboración más destacada quedó en el álbum La Fiesta de 2009 que se grabó con Los Nocheros. Ambos artistas participaron además en “Vayas donde Vayas” de Rusherking en 2022 en el marco del Mundial de Fútbol.