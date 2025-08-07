La Voz Argentina: Lali amagó con “renunciar” tras el show de su team

La cantante y coach de La Voz Argentina no pudo contener la emoción al ver el talento de dos competidores de su team. Su reacción y la decisión que tomó.

Las Batallas en La Voz Argentina (Telefe) llegan a su fin y los mejores elegidos por los coaches se enfrentarán en Los Knockouts. Este miércoles, Lali Espósito protagonizó una noche con una decisión difícil de tomar.

Es que el show de Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira generó ovaciones en el estudio. Los cantantes interpretaron “ Lay me Down” de Sam Smith y tal como había anticipado Dillom, cocoach de Lali podía existir el salvataje de ambos participantes. Sin embargo, la cantante no estaba convencida de esto ya que solo se puede hacer una vez en toda la temporada.

Todo cambió cuando Lali escuchó a Valentino y Lucas y no pudo contener la emoción y fue en ese momento cuando deslizó, a modo de broma y sobre todo por la difícil decisión que tenía en sus manos. “Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen” , refiriéndose a que las reglas de juego implican eliminar a uno de la competencia.

“Uno sabe cuando arma una batalla así que después va a estar en lugar complejo como el que estoy ahora, pero que la gente disfrutó de algo increíble”, sumó la cantante de Disciplina.

Feliz por la presentación de su team en Las Batallas destacó la calidad de las interpretaciones y reconoció que “a nivel técnico no me siento para nada digna de decirle algo a ustedes dos, más que agradecerles la entrega que han tenido, lo bien que sonaron, dejaron el corazón. No solo tienen voces espectaculares, a mí me fascina como interpretan los dos”.

Luego de la devolución, Lali finalmente eligió darles la posibilidad de continuar a ambos. “Obvio que me voy a quedar con los dos, ¿qué les pasa? ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala?. Ha habido batallas increíbles en las que dudé, porque es muy difícil elegir a uno entre dos cantantes increíbles. Pero llegaron ustedes y dije “acá hay que usar esta bala que nos permite el programa”.