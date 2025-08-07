Tres volcanes se encuentran bajo alerta amarilla en Argentina: cuáles son

Aunque uno de ellos no se encuentre en Chile, su erupción podría impactar en suelo argentino. La recomendación de las autoridades.

Una alerta amarilla se generó este miércoles por diversos volcanes con actividad sísmica . Si bien no hay riesgo de una erupción inminente, los especialistas consideraron que uno de los volcanes, ubicado entre Chile, Neuquén y Mendoza se encuentra por encima de su nivel de base de actividad.

Desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), detectaron deformaciones en la corteza terrestre en los diversos complejos.

Uno de los que más llamó la atención de las autoridades es el Complejo Volcánico Laguna del Maule , que se ubica en el límite con el país vecino de chile, y entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Las localidades que se encuentran cercanas son Cochico y Barrancas, en la provincia de Neuquén; Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, en la provincia de Mendoza. Todas ellas ubicadas dentro de un radio máximo de 100 km de distancia aproximadamente. A su vez, en sus inmediaciones se encuentra el paso fronterizo Pehuenche.

alerta sismo

"A lo largo del mes de julio se han detectado diversos enjambres sísmicos localizados, principalmente en los sectores de Troncoso y las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la laguna, ambos en territorio chileno", puntualizó el organismo sobre Laguna del Maule.

La advertencia fue emitida tras registrar un incremento en la actividad sísmica, deformaciones en la corteza terrestre y presencia de anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales. El monitoreo satelital detectó un aumento en la tasa de deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes, lo que sugiere una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no hay señales visibles en la superficie, el fenómeno genera preocupación entre las autoridades y expertos en riesgo geológico.

volcán Villarrica erupción.jpg

Cuáles son los otros volcanes que están bajo alerta

Otro de los volcanes en alerta es el complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado al sur mendocino y cercano a las localidades de Las Loicas, Malargüe y Las Leñas."El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa continua con su nivel de actividad por encima de su nivel de base", determinó el organismo. Y afirmó que "continúa registrándose un incremento en la actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos al interior del volcán".

"Si bien otros parámetros de monitoreo se mantienen estables y la actividad superficial es limitada, este tipo de comportamiento ha antecedido ciclos eruptivos previos, caracterizados principalmente por emisiones de ceniza volcánica", indicó Segemar.

1Vista aérea del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa

Por último, el complejo Puyehue-Cordón Caulle también se encuentra afectado. Está ubicado en territorio chileno, pero una posible erupción podría llegar a alcanzar suelo argentino.

La situación se mantiene bajo vigilancia tras registrarse algunos eventos sísmicos moderamos, como un alzamiento del terreno y una reciente anomalía térmica. Este volcán fue protagonista de una gran erupción en 2011 que afectó fuertemente la región sur de Argentina.

alertas volcanes

Las autoridades realizaron un llamado a la tranquilidad a la población y a quienes hacen uso del paso fronterizo, en atención a que el complejo volcánico se encuentra bajo monitoreo por parte de los organismos técnicos, y desde SENAPRED Maule se mantendrán las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.