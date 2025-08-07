¿Neuquén o Buenos Aires? El video de Figueroa en defensa del modelo provincial

El gobernador Rolando Figueroa lanzó un mensaje a los neuquinos ante las próximas elecciones legislativas. "Es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso de la Nación", remarcó.

A menos de tres meses de las elecciones legislativas, el gobernador Rolando Figueroa difundió este jueves un video institucional en el que pone en valor las virtudes de la provincia y refuerza el concepto de la “neuquinidad” como modelo de desarrollo. El mensaje, cargado de contenido político, fue acompañado por un texto enfático: “Defender Neuquén o subordinarse a Buenos Aires”.

La pieza audiovisual destaca el esfuerzo de los habitantes de la provincia y la necesidad de proteger un estilo de vida profundamente arraigado en la identidad local. Figueroa advierte sobre la disyuntiva que enfrenta el electorado : “En estos tiempos tenemos que elegir entre quienes defienden Neuquén o quienes siguen órdenes de Buenos Aires”.

La publicación se conoció el mismo día en que cerraban las inscripciones de alianzas de cara a los comicios de octubre, en los que se renovarán bancas en el Congreso. En ese contexto, el gobernador profundizó y fortaleció una definición política que sostiene desde el inicio de su gestión: la defensa irrestricta del modelo neuquino , basado en la autonomía, la equidad y el respeto por los recursos y las decisiones provinciales.

“Incluso en cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión nacional está en juego nuestro futuro: los recursos que generamos, el trabajo de nuestra gente, las oportunidades para nuestros hijos”, sostuvo Figueroa, y reafirmó su compromiso con la provincia: “Nosotros elegimos defender lo nuestro. Con convicción, con orgullo, con fuerza”.

El mensaje cierra con una definición política contundente: “Porque no se puede representar a Neuquén si no se siente en la piel y en el corazón. Es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso de la Nación. Es tiempo de poner a Neuquén primero”.