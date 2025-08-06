Rolando Figueroa le recomendó a Nación que copie el modelo neuquino

El mandatario dijo que defenderá la autonomía provincial. Cuestionó la creación del “Consejo de la Libertad” y pidió un “reparto equitativo”.

Al finalizar este miércoles la presentación del Programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, el gobernador, Rolando Figueroa , brindó una conferencia de prensa en la que abordó temas centrales para el presente y el futuro de Neuquén.

Consultado por las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei , sobre la creación de un “ Consejo de la Libertad ” para auditar provincias , Figueroa ratificó la autonomía neuquina , defendió la “eficiencia” de su administración, remarcó la necesidad de un reparto federal más equitativo y valoró la inversión en educación, ciencia y tecnología.

Frente a la propuesta presidencial de establecer un cuerpo de auditores con facultades sobre las provincias, el mandatario provincial expresó claramente: “ Primero hay que considerar en qué república vivimos y cuál es la autonomía de las provincias . Nadie va a privar a nadie de mirar, pero no es una auditoría, puede ser un estudio. Nosotros tenemos mucho para mostrar, y ojalá lo puedan copiar ”.

Javier Milei.jpg Javier Milei.

En ese sentido, Figueroa destacó “la reducción de la deuda provincial en más del 35 por ciento, el superávit alcanzado, y las inversiones estratégicas en educación y ciencia: Invertimos en universidades públicas, en movilidad social, en el Conicet. Sin ciencia y sin tecnología, ¿Qué futuro puede tener un país?”.

Requerimientos al Tesoro

Al referirse a la relación con el gobierno nacional, Figueroa fue claro: “Solo recurrimos al Tesoro Nacional por el incendio en un parque nacional. Todo el superávit energético es producto del trabajo de neuquinos. Neuquén sostiene un flujo migratorio permanente porque genera ilusión, porque crece, y eso evidencia también la falta de un crecimiento federal”.

fg (1)

El mandatario también advirtió sobre la concentración de poder político en Buenos Aires y llamó a defender el modelo neuquino de desarrollo equitativo y la neuquinidad: “En la campaña ya se ve quién va a responder a quién. Si los partidos nacionales deciden en Buenos Aires los candidatos neuquinos, entonces ¿a quién representarán en el Congreso?”, se preguntó y aseguró “los intereses son de los neuquinos, más allá del gobierno nacional de turno”.

Modelos

La conferencia concluyó con un mensaje contundente sobre el modelo de provincia que su gobierno busca consolidar: “Cuando fuimos elegidos, convalidamos un nuevo pacto social. Los neuquinos eligieron en qué provincia quieren vivir. Nosotros creemos en un Estado ordenado, que elimine gastos innecesarios, pero que siga funcionando y cumpliendo su rol”.

“Yo soy amigo de poder ser más eficiente en muchas cosas, siempre considerando que detrás de lograr esa eficiencia siempre hay seres humanos”, subrayó Figueroa.

Anteriormente, en el acto realizado en el Salón Domuyo, Figueroa había señalado que “la Provincia del Neuquén está tan castigada con el reparto de recursos federales, hoy en coparticipación federal recibimos la mitad de muchas provincias que tienen la mitad de los habitantes”.