Confirmaron desalojo por una obra en Cipolletti: qué pasará con las familias

Se hizo oficial el desalojo de familias de Puente 83 para hacer una conexión vial entre Cipolletti y Fernández Oro.

Se acordó el desalojo de dos viviendas en Puente 83 para una nueva conexión vial entre Cipolletti y Fernández Oro.

El plan de obras viales para fortalecer la conectividad en Cipolletti contempla el desalojo de dos viviendas de Puente 83 que permitirá la extensión de la calle Vélez Sarsfield entre Cipolletti y Fernández Oro. El desalojo, aprobado por el Concejo Deliberante, ya es oficial y afecta a las casas 151 y 152 de Puente 83.

La determinación de desalojar las dos viviendas se fundamentó en la necesidad de mejorar la conexión vial con Fernández Oro para descomprimir el tránsito por la Ruta Provincial 65, cuya traza corre en paralelo a Vélez Sarsfield con las vías del tren de por medio.

El desalojo de las dos viviendas se dispuso por ordenanza luego de que el Municipio alcanzara acuerdos con las familias afectadas. Los acuerdos fueron individuales ya que se adaptaron a las pretensiones de cada una de las familias.

En la casa 151, la familia aceptó irse voluntariamente en un plazo máximo de un año. Como contrapartida, el Municipio entregará a las ocupantes dos lotes de su propiedad en el barrio El Espejo. Además, se construirán dos módulos habitacionales que contarán con las conexiones a los servicios de agua, luz, cloacas y gas.

proyección puentes 83 accesos cipolletti (1)

En tanto que la familia que habita la casa 152 se comprometió a desalojar el inmueble en 12 meses a cambio de una parcela en el Distrito Vecinal Noreste y los planos aprobados para la construcción de una vivienda. Serán los vecinos quienes construyan allí su casa.

El Municipio recibirá las viviendas en Puente 83 vacías y listas para su demolición según consta en la resolución municipal, ya publicada en el Boletín Oficial.

"Nos pusimos en contacto con las familias y de común acuerdo decidimos hacer una reubicación. Los convenios incluyen la construcción de módulos habitacional para cada familia a la que previamente se hizo un relevamiento socioambiental", mencionó el secretario de Gobierno Julio Dijkstra durante la exposición ante los ediles. "Realmente es un muy buen trato y mejor oportunidad para ellos", sostuvo.

La obra que proyecta el municipio de Cipolletti

El trazado en cuestión conectará con calle Vélez Sarsfield, a escasos metros de la Ruta Provincial 65, y se perfila como una alternativa directa y fluida para descongestionar el tránsito habitual entre ambas ciudades.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich también participó y explicó detalles y alcances de la obra planificada. "Notamos el tránsito irregular que se genera sobre calle Vélez Sarsfield que se utiliza como desviador cuando hay mucho trafico sobre ruta 65", explicó. En ese sentido mencionó que hace tiempo vienen planificando junto a Vialidad Rionegrina la posibilidad de generar estas nuevas vías de acceso.

El nuevo corredor vial contempla la construcción de tres puentes que atravesarán el actual canal de riego que corre sobre la traza. A su vez, se habilitará la calle Vélez Sarsfield como una vía de circulación hacia Cipolletti, mientras que la Ruta 65 se convertirá en mano exclusiva hacia Fernández Oro, reorganizando así el flujo vehicular de manera más eficiente.

"No es una obra compleja, pero estamos desarrollando un proyecto más integral de los tres puentes", mencionó Zovich.

Además del aspecto vial, el proyecto prevé obras complementarias de urbanización, como parquización, bicisendas e iluminación LED, que reforzarán la seguridad y favorecerán la movilidad sustentable.

La obra es parte de una visión integral que busca aliviar la presión sobre la Ruta 65, uno de los corredores más transitados de la región, especialmente en horarios pico. Muchos vecinos utilizan esta vía diariamente para trabajar, estudiar o realizar trámites en las ciudades vecinas, por lo que una mejora en los accesos representa un beneficio directo para miles de personas.

Si bien, aún se encuentra en etapa de planificación, la ciudad avanza hacia la mejora de su conectividad, en un contexto en que el crecimiento urbano demanda soluciones concretas y sustentables para la movilidad de sus habitantes.