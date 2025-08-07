Dos propuestas imperdibles para disfrutar este fin de semana en Neuquén

Llega un reconocido músico de gran trayectoria en el rock nacional y también se presenta una obra de teatro de uno de los actores del momento en el país.

Este viernes 8 y sábado 9 de agosto, Neuquén recibe dos grandes propuestas culturales para disfrutar del fin de semana. El cantante Miguel Mateos desembarcará en la zona con su gira retrospectiva del disco “ROCKAS VIVAS”, mientras que Ariel Staltari protagonizará la comedia teatral “ Agotados ”.

Para los amantes de la buena música, el show de Miguel Mateos, rememora la mejor época del rock argentino. Lanzado en 1985, el álbum “Rockas Vivas” cumple cuatro décadas y los éxitos como "Perdiendo el control" y "Tirá para arriba" , siguen más vigentes que nunca.

Por otro lado, una opción completamente distinta pero igual de atractiva: la obra “Agotados”, invita al espectador a sumergirse en el mundo caótico del protagonista y reír sin parar.

Música en vivo con un repertorio a puro rock

Miguel Mateos recorre el país para celebrar los 40 años de uno de los discos más emblemáticos de su carrera. En julio se presentó en el Movistar Arena y este fin de semana se presentará en la ciudad para deleitar al público neuquino.

“Rockas Vivas”, nació en plena vuelta a la democracia, época de auge del rock y pop nacional. Además, se convirtió en un éxito comercial no solo en nuestro país, sino también en el resto de Latinoamérica.

Fue lanzado en 1985, con cuatro funciones agostadas en el estadio Luna Park, marcando un antes y un después en la convocatoria de los artistas del rock argentino. Con más de 500.000 copias, hoy en día, sigue siendo uno de los discos más vendidos en la historia del género.

“Va por vos, para vos”, “Un poco de satisfacción”, “Un gato en la ciudad” y “En la cocina (Huevos)”, son algunos de los grandes éxitos que atraviesan al público de varias generaciones.

Imagen de WhatsApp 2025-08-07 a las 14.54.07_8ec3e21f

El show será el sábado 9 en el gimnasio del Parque Central a las 21:00. Las entradas se pueden adquirir a través de la página de entradauno.com.

"Decidí hacer una retrospectiva porque me di cuenta de la arrolladora fuerza de las canciones hechas con fuego, sangre, sudor y lágrimas. Mi vida desde 1981 a 1985 y la vida de todos, 40 años del álbum ‘Rockas Vivas’, como una síntesis premonitoria desde la clandestinidad y acomodado en mi artística trinchera, celebro el 2025 con todos ustedes", aseguró el artista.

Una comedia desopilante

La obra protagonizada por Ariel Staltari y dirigida por Pablo Fábregas es una adaptación de la comedia "Fully Committed", escrita por Becky Mode que es un éxito en Broadway. En esta versión incorporan guiños a la cultura argentina, desde personajes de la farándula hasta figuras del ámbito político.

La trama gira en torno a Sam (Staltari), un actor en ascenso. Mientras espera la oportunidad que lo lleve al éxito, trabaja atendiendo el teléfono de reservas de Byron, el restaurante más exclusivo de Buenos Aires.

Imagen de WhatsApp 2025-08-07 a las 14.54.07_84a910b9 Una comedia para no parar de reir.

El trabajo rutinario se convierte en un verdadero desafío un sábado por la noche, cuando más de 40 comensales hacen lo imposible para conseguir una mesa. En medio del caos, el protagonista tiene que lidiar con maltrato, desprecio, gritos, coimas y hasta amenazas.

La obra retrata un día caótico en la vida de un joven con el corazón roto, la billetera vacía y un padre maestro del chantaje emocional. Mientras responde llamadas sin descanso, se aferra a su mayor anhelo: conseguir la audición que podría cambiarlo todo.

Esta imperdible comedia convierte al espectador en cómplice de la desesperación de Sam, un personaje con el que es fácil identificarse. Además, Ariel Staltari se luce interpretando más de 40 personajes, con un despliegue de voces, acentos y gestos que sorprende en cada escena.

Las dos funciones en la región serán el viernes 8 en el Casino Magic de Neuquén y el sábado 9 en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti. Las entradas están a la venta en la web entradauno.com.