Se trata de una nueva avenida que facilita la conectividad vial en el marco del plan de la ciudad de los 15 minutos.

El i ntendente Mariano Gaido anunció una importante obra de infraestructura y de pavimentación que desarrollará un nuevo corredor vial de casi cinco kilómetros en el sur de la ciudad , con un presupuesto de $ 5000 millones, que incluye pluviales, cloacas y conexiones de agua, beneficiando a los vecinos de Altos del Limay.

Es una nueva avenida que facilita la conectividad vial en el marco del plan de la ciudad de los 15 minutos que impulsa el jefe comunal para que los neuquinos puedan desplazarse entre distintos puntos realizando sus actividades cotidianas a la menor distancia posible de sus hogares.

“Es una obra tremenda que está llevando la ciudad de Neuquén adelante con fondos propios”, destacó el intendente, “debe ser de las únicas obras de esta envergadura que se desarrolla a nivel municipal en el país”.

Mariano Gaido anunció importante obra de infraestructura y de pavimentación en Altos del Limay (1)

“Gran parte de la infraestructura no se ve porque va por tierra, ya que por debajo de lo que será la cinta asfáltica correrá un gran pluvial e innumerables conexiones de agua para prestar servicios a este sector de la ciudad que conecta con Senguer y después con Anaya”, sumó Gaido.

“Estamos hablando de casi 5 kilómetros de avenida nueva que estamos desarrollando dentro de las 20 avenidas programadas, pero esta es una obra especial porque involucra un pluvial, cloacas y agua”, insistió, para señalar que esta iniciativa es reclamada hace tiempo por las familias que habitan el lugar.

Acerca de la planificación vial, recordó que esta obra es posible porque “el año pasado inauguramos el sector de Saavedra con Lanín, ahora estamos desde el sector de arroyo Durán hacia lo que es Senguer y la continuidad sobre Anaya, que la habíamos inaugurado con Ignacio Rivas”.

Mariano Gaido anunció importante obra de infraestructura y de pavimentación en Altos del Limay (2)

Es decir, continuó Gaido, “vamos a dejar listas Saavedra, Ignacio Rivas y Anaya, generando corredores viales en condiciones óptimas para la circulación”.

Qué es la "ciudad de los 15 minutos"

A nivel global, las ciudades están en un importante modelo de modernización que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, esta modernizar no es únicamente incorporar tecnología, es hacerlo de manera inteligente y eficaz para que la ciudadanía pueda tener una vida más ordenada con miras a un hábitat más limpia.

Ante esto, la Ciudad de los 15 minutos busca facilitar y acortar distancias. Este modelo de ciudad propone que todos los servicios básicos y elementales para la vida cotidiana de las personas se encuentren a pocas cuadras, a solo algunos minutos de sus habitantes. Lo que busca es evitar que los vecinos de Neuquén tengan que trasladarse por largos tramos para tener que ir al trabajo, la escuela, centros médicos o incluso hacer actividades recreativas.

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad, fue el propio intendente el que aseguró: "La explosión urbana planificada a través de Orgullo Neuquino, el plan histórico de obra pública que va hacia la ciudad de los 15 minutos para que las familias, cada vecino, tenga los servicios esenciales y las actividades cotidianas a una distancia corta de los hogares".