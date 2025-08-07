El clima en Neuquén

icon
15° Temp
38% Hum
Neuquén
La Mañana San Cayetano

San Cayetano: en 17 fotos, así fue la convocatoria de las organizaciones sociales

Afuera de la catedral de la ciudad se congregó un nutrido grupo de personas, en el día del patrono del pan y el trabajo.

San Cayetano: en 17 fotos, así fue la convocatoria de las organizaciones sociales
Claudio Espinoza

Este jueves, a partir de las 10, integrantes de diferentes organizaciones sociales comenzaron a congregarse en la Avenida Argentina, frente a la catedral de la ciudad de Neuquén, bajo la consigna "pan, paz, tierra, techo y trabajo", para honrar a San Cayetano. El obispo Fernando Croxatto encabezó la misa.

Participaron de la acción las organizaciones: Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, y la campaña nacional Ni Un Pibe Menos por la Droga.

En la actividad hubo ollas populares con largas mesas donde toda la población podrá acercarse a honrar al santo del pan y el trabajo como todos los años.

Mirá las imágenes

San Cayetano - catedral - obispo (1)
San Cayetano - catedral - obispo (2)
San Cayetano - catedral - obispo (3)
San Cayetano - catedral - obispo (4)
San Cayetano - catedral - obispo (5)
San Cayetano - catedral - obispo (6)
San Cayetano - catedral - obispo (7)
San Cayetano - catedral - obispo (8)
San Cayetano - catedral - obispo (10)
San Cayetano - catedral - obispo (11)
San Cayetano - catedral - obispo (12)
San Cayetano - catedral - obispo (13)
San Cayetano - catedral - obispo (14)
San Cayetano - catedral - obispo (15)
San Cayetano - catedral - obispo (17)
San Cayetano - catedral - obispo (18)
San Cayetano - catedral - obispo (19)
San Cayetano - catedral - obispo (20)

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso