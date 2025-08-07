Neuquén La Mañana San Cayetano San Cayetano: en 17 fotos, así fue la convocatoria de las organizaciones sociales

Afuera de la catedral de la ciudad se congregó un nutrido grupo de personas, en el día del patrono del pan y el trabajo.







Claudio Espinoza

Este jueves, a partir de las 10, integrantes de diferentes organizaciones sociales comenzaron a congregarse en la Avenida Argentina, frente a la catedral de la ciudad de Neuquén, bajo la consigna "pan, paz, tierra, techo y trabajo", para honrar a San Cayetano. El obispo Fernando Croxatto encabezó la misa.

Participaron de la acción las organizaciones: Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, y la campaña nacional Ni Un Pibe Menos por la Droga.

En la actividad hubo ollas populares con largas mesas donde toda la población podrá acercarse a honrar al santo del pan y el trabajo como todos los años.