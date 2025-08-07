San Cayetano: en 17 fotos, así fue la convocatoria de las organizaciones sociales
Afuera de la catedral de la ciudad se congregó un nutrido grupo de personas, en el día del patrono del pan y el trabajo.
Este jueves, a partir de las 10, integrantes de diferentes organizaciones sociales comenzaron a congregarse en la Avenida Argentina, frente a la catedral de la ciudad de Neuquén, bajo la consigna "pan, paz, tierra, techo y trabajo", para honrar a San Cayetano. El obispo Fernando Croxatto encabezó la misa.
Participaron de la acción las organizaciones: Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, y la campaña nacional Ni Un Pibe Menos por la Droga.
En la actividad hubo ollas populares con largas mesas donde toda la población podrá acercarse a honrar al santo del pan y el trabajo como todos los años.
Mirá las imágenes
Te puede interesar...
Leé más
En la previa de San Cayetano, la Iglesia le exige a Javier Milei que "cuide el empleo"
Chats, bancos y cobros: lo que revelaron los celulares en la causa de los planes sociales
Dos propuestas imperdibles para disfrutar este fin de semana en Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario