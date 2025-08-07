El escalofriante hallazgo en la casa del asesino serial: le daba restos de los cuerpos a sus perros

El descubrimiento causó gran conmoción en los investigadores y en las familias de las personas desaparecidas. Los macabros detalles que se conocieron.

En las últimas horas se conocieron datos estremecedor es sobre el caso del asesino serial en Jujuy , donde se lo puede ver junto a una de sus víctimas. Mientras avanza la investigación, los fiscales a cargo del caso revelan detalles de cómo era el modus operandi del hombre. Lo último que se conoció, fue un video donde se lo puede ver con uno de los hombres que se encuentra desaparecido.

Este jueves, el fiscal Guillermo Beller brindó una conferencia de prensa donde contó sobre un escalofriante hallazgo en relación a los crímenes atribuidos a Matías Jurado, el principal acusado como el asesino de -por lo menos- cinco personas. En esta ocasión, confirmó que los restos humanos encontrados en su domicilio también estaban en en los platos donde alimentaba a sus mascotas . "Tenía eso para comida de perros", sentenció.

Asimismo, advirtió que debido a esta situación, se perdieron pruebas importantes para la causa, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los animales. La escena no solo implica a los animales del domicilio, sino también a "animales cercanos al lugar", sugiriendo que los restos pudieron haber sido desechados o esparcidos en las inmediaciones, ampliando aún más el horror de la investigación.

asesino jujuy

En los platos de los perros encontraron "cartílagos, pelos y piel"

Jurado tiene 37 años y vivía con un sobrino, quien fue clave para revelar este macabro plan que tenía para asesinar a personas en situación de calle.

A raíz de las imágenes que se fueron encontrando con la investigación en curso y otras pruebas recolectadas, Beller detalló que los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa de Jurado, aunque por el momento "no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo", aclaró.

fiscal asesino serial

"Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel. Habíamos encontrado en ese lugar mucha sangre y restos óseos. Me han informado que la piel sí ha dado positivo para ADN humano. Nos ha adelantado que el ADN es de un individuo masculino. Eso también ya es una confirmación que tenemos", señaló el fiscal.

Además, que el fuego frecuente en la casa y los olores "raros" que los vecinos atribuían a basura, hoy adquieren una nueva dimensión. "Cada vez más personas se están acercando para reportar a familiares o conocidos que no han vuelto a ver", dijo al pedir a la ciudadanía que continúe colaborando con información.

El hombre fue sometido a pericias psicológicas y fue declarado imputable, ya que "puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones". En primer lugar, Jurado fue imputado de manera formal por el caso de Jorge Omar Anachuri, quien fue visto por última vez el pasado 25 de julio. Sospechan que estuvo involucrado en al menos otras cuatro desapariciones.

desaparecidos jujuy

Las víctimas fueron identificados como Juan Carlos González, de 60 años, Juan José Ponce de 51, Miguel Ángel Quispe de 60, Sergio Alejandro Sosa de 25 y Jorge Omar Anachuri de 60.