A escondidas: un preso de Neuquén llamó a un programa y contó que tiene una relación con una policía

Tuvo una charla con conductores de Radio Urbana Play y sorprendió al contar que mantenía un vínculo oculto con una agente, desde el establecimiento penitenciario.

Un hombre que dijo estar preso en una cárcel de Neuquén salió al aire por el programa "Olvidate de todo" de la Radio porteña Urbana Play y sorprendió a los conductores cuando contó de dónde llamaba y encima que mantenía una relación oculta con una policía.

Diego Poggi y Anaís Castro, conductores del programa que sale de 19 a 22 en la radio donde en la mañana Andy Kusnetzoff conduce su famoso "Perros de la Calle", quedaron boquiabiertos con la entrevista que les tocó hacer.

Es que la consigna para el público fue hablar de amores ocultos , pero los conductores nunca imaginaron que la razón de ese silencio era la de que uno de los participantes de se amor estaba preso y el otro era una mujer policía.

El delincuente que se identificó como Pablo comenzó la charla radial muy tímidamente y dio pistas de su situación. "Quizás te vienen a ver, pero mejor tenerte oculto", contó al aire e inició las dudas en el aire.

presos2.jpg

Mientras "Pablito", como le dijeron los conductores del programa, contaba su experiencia se escuchaban gritos por detrás y todo sumaba más confusión y hermetismo. "No se si puede decir o no donde estoy", comentó el entrevistado.

Finalmente el conductor le preguntó, como chiste si "estaba preso", y para su sorpresa el entrevistado admitió que esa era su situación. Ambos conductores quedaron en jaque ante el llamado telefónico, y expresaron sus dudas sobre si una persona privada de su libertad podía o no tener un celular y llamar por teléfono a un programa de radio, que además sale por streaming y donde las caras de asombro de los conductores quedaron a la vista de miles de espectadores.

Historia

El preso contó además que tenía tres hijos, uno de 12, otro de 9 y el menor de 2 años, de quienes dijo viven con su madre, que no es la mujer que lo oculta como pareja. Dijo que la pareja que lo mantenía oculto llevaba 10 años de historia y confirmó que se trataba de una mujer policía.

"Quizás me oculta por el qué dirán, o por el lugar en que uno se encuentra", compartió el hombre, quien aclaró que los viernes y sábados lo presos reciben visitas de sus novias.

presos.jpg

Pablo también admitió que se encontraba preso por haber hecho mal las cosas. "Viste cuando uno elige mal su camino y termina pagando lo que uno hace a la sociedad. Yo estoy pagando lo que hice mal a la sociedad. Hay que reconocer los errores que uno hizo en la vida", admitió el hombre, quien dijo además que espera salir en libertad en marzo del año que viene.

Además, el preso enamorado contó que en la cárcel está terminando el secundario, que trabaja en la carpintería y que espera una vez que esté reinsertado en la sociedad poder tener un trabajo en blanco que le permita mantener a sus hijos.

"El año que viene me gustaría tener trabajo en blanco para salir adelante, la verdad que uno elige el camino más fácil pero se convierte en pérdida, el año pasado murió mi papá y no pude estar porque estaba preso, hay que ponerle onda al trabajo y alejarse de la mala junta y aferrarse a uno mismo. Hay muchos que buscan lo más fácil, el alcohol, las drogas, pero traten de no drogarse y hacer las cosas bien", se animó a aconsejar el preso.