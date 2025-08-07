"Kirchnerismo nunca más": polémica por la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Javier Milei apareció junto a sus candidatos, además estuvieron presentes Patricia Bullrich y Karina Milei. El puntapié de una feroz campaña ya comenzó.

Este jueves el presidente Javier Milei dio inicio a la campaña electoral de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Junto a Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sus ocho candidatos. El próximo 7 de septiembre se enfrentarán en comicios con el peronismo y buscarán disputar el territorio de Axel Kicillof.

En este sentido, posaron junto a un polémico cartel los diversos candidatos y funcionarios , entre ellos Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni , José Luis Espert y Cristian Ritondo. "Kirchnerismo nunca más" dice el banner que todos se encuentran agarrando mientras posan en una calle de Villa Celina, partido de La Matanza.

Vestidos con buzos violetas, color característico del partido libertario, se puede ver a los integrantes del espacio de Mauricio Macri y los fieles liberales. La frase no fue menor, debido a que la tipografía utilizada para "Nunca Más", remite a la última dictadura militar .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1953475440296755253&partner=&hide_thread=false KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. pic.twitter.com/3t5hbp07qJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 7, 2025

La Libertad Avanza y el PRO, juntos en las elecciones 2025

En las últimas horas se conoció que LLA cerró un acuerdo con el PRO para realizar un frente electoral y competir en estos comicios. Con el objetivo de "poner fin al kirchnerismo" se unieron para hacerle frente a Fuerza Patria.

"Quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerza e ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo”, indicó la presidenta del partido, Karina Milei durante una conferencia de prensa.

Otro de los que se expresó en su momento fue Cristian Ritondo, referente del PRO, quien dijo que "el futuro de la provincia de Buenos Aires es terminar con el populismo. En nosotros está la esperanza de recuperar el orden, la seguridad".

reunion LLA PRO Karina Milei Cristian Ritondo

Luego de varios meses de negociaciones, Ritondo dejó entrever esta decisión política que tomaron desde el PRO, luego de poder alinear a sus 13 intendentes bajo este frente electoral. "No es un equipo que recién comienza, es un trabajo conjunto desde hace tiempo en el Congreso", señaló y aclaró que se pondrán de acuerdo.

Este acuerdo también se traslado a Ciudad de Buenos Aires. Este miércoles se llegó a la firma de un acuerdo para las elecciones de octubre. Los armadores Sebastián Pareja y Cristian Ritondo se reunirán para rubricar el pacto electoral y competir como aliados en las generales.

Ambos espacios decidieron confluir en un frente electoral. Y ya se anticipó que los tres primeros postulantes a diputados y los senadores serán libertarios. Según trascendió, los libertarios accedieron a cederle al espacio amarillo el 5° y 6° lugar de la lista de diputados, pero bajo la condición de resignar toda referencia simbólica en la boleta: ni el nombre, ni el amarillo histórico, en sintonía con el acuerdo rubricado en la provincia de Buenos Aires.

Estos acuerdos en provincia y Ciudad se suman al de Tucumán, aunque en este caso falta aún la confirmación. Ambos partidos también podrían confluir de manera conjunta en la provincia de Entre Ríos, de la mano del gobernador Rogelio Frigerio. Pero en Chubut no: Ignacio "Nacho" Torres se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de un acuerdo electoral y lo calificó de "error conceptual".