La confundió con Patricia Bullrich en el colectivo y la atacó: todo quedó grabado

La agresión quedó registrada por los pasajeros que se sorprendieron por la actitud de la mujer. Cuál fue la respuesta de la ministra.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de una agresión de una mujer hacia otra. Todo ocurrió arriba de un colectivo, tras confundirla con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

"Lavate la boca antes.." se escuchó decir a la mujer antes de bajar. La otra pasajera que resultó agredida, iba sentada tranquila mirando su celular y según se puede apreciar en las imágenes, es muy parecida a la actual funcionaria del Gobierno Nacional .

Sorprendida y sin poder reaccionar, la mujer agredida no le respondió , pero se sacó sus anteojos, trató de limpiarse la ropa y secarse la cara mientras observaba a su alrededor.

Tras la viralización del video, la ministra de Seguridad respondió en el mismo tuit: "Que maleducada, por favor. Esperó a bajar para tirarle agua a una ciudadana creyendo que era yo. ¿Así defiende sus ideas? Que mejor vaya a explicar la fortuna que se afanó la que está presa por chorra".

La reacción en las redes sociales no tardaron en llegar: "Nefasto lo que hizo a kuka"; "Se piensa que Bullrich va a viajar en colectivo"; "Quien es su sano juicio puede llegar a pensar que patricia viaja en colectivo", entre otros. "Localícenla y métanla presa", se leyó en otro de los comentarios.

Otras repercusiones del video también trataron al kirchnerismo como "una enfermedad mental", asociando a la agresora como seguidora de Cristina Fernández de Kirchner. "Hay que identificar Patricia y meterle una multa de cinco millones de pesos mínimo", escribió otro seguidor de Javier Milei.

También, alguno aprovechó para destacar a Bullrich por su gestión como ministra de Seguridad, asegurando que es "una de las perlas de este gobierno".

Patricia Bullrich cruzó a Toviggino y amenaza con no dejarlo entrar a los estadios

A mediados de julio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escaló la tensión con la AFA y amenazó con aplicarle el derecho de admisión en las canchas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y considerado la mano derecha del presidente de la institución que conduce el fútbol aegentino, Claudio "Chiqui" Tapia. La advertencia es a raíz de un tuit del dirigente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El conflicto entre el gobierno y la conducción de AFA se da en el marco de la vuelta de los hinchas visitantes a algunos estadios, medida impulsada por la conducción de la entidad madre del fútbol nacional y que no cuenta con el visto bueno de Javier Milei y su gente.

Hace un par de días, Francos declaró que la movida para la vuelta de los hinchas visitantes era un tema político por parte de AFA y los dirigentes del gobierno de Axel Kiciloff en la provincia de Buenos Aires. El funcionario de Milei dio a entender que la gestión de este tema era negativa y los acusó de oportunistas.

Por su parte, Toviggino le respondió como ya lo ha hecho varias veces, citando un twit y con palabras despectivas hacia Francos. Además, el tesorero de AFA publicó en sus redes a las 5 de la mañana del domingo.