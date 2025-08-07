Salió a correr y desapareció: qué se sabe de la búsqueda que lleva 12 días

Más de 300 personas recorrer la zona donde habría ido a entrenar para una competencia. Qué se sabe de la última señal de su celular .

El sábado 26 de julio, José Nicolás Portugal dejó su casa temprano por la mañana. Tenía un objetivo claro: entrenar para una competencia. Como tantas otras veces, partió hacia el cerro El Morro, zona que conocía muy bien. Sin embargo, desde ese momento, no se supo más nada de él.

Al notar la falta de contacto durante todo el día, su hijo Facundo comenzó a preocuparse y radicó la denuncia esa misma noche, cerca de las 23:40 horas en la Oficina de Sumarios de la División Personal. Rápidamente, la información se difundió entre amigos y allegados.

Un testigo declaró haber visto el auto del desaparecido, un Chevrolet Aveo blanco, estacionado en el Club Legislativo, lugar frecuentado por senderistas y situado al pie del cerro en la ciudad de La Rioja.

Las cámaras de seguridad confirmaron que Portugal llegó hasta allí. Luego, el rastro se vuelve difuso. La Policía provincial y el Ministerio de Seguridad comenzaron a trabajar desde el lunes siguiente, cuando el clima permitió el despliegue del operativo.

Más de 300 personas buscan al deportista desaparecido

Desde el inicio de la búsqueda, más de 300 personas participan en el rastrillaje. La coordinación involucra a múltiples organismos: Policía, Bomberos, Gendarmería, grupos especiales como CAPE e Infantería, además de Protección Ciudadana, el Instituto de Servicios Ambientales, personal de los municipios de Capital y Sanagasta, y el Ministerio de Justicia. También se sumó el Radio Club La Rioja, aportando comunicación y logística.

la rioja2 El caso del deportista moviliza a cientos de personas en La Rioja y mantiene en vilo a la provincia.

La zona de búsqueda principal se concentra en Cuesta del Soldado, un sector agreste donde se registró la última señal del teléfono de Portugal el 29 de julio, tres días después de su desaparición. Desde allí, las operaciones se ampliaron hacia áreas cercanas como el Dique Los Sauces y un sector conocido como "Rompe Piernas", dentro de Las Padercitas.

El despliegue incluye helicópteros, drones, perros rastreadores y hasta buzos tácticos. El terreno presenta un gran desafío: caminos angostos, piedras sueltas, vegetación baja y numerosas sendas que pueden confundir incluso a quienes conocen la zona. Además, la niebla y la baja visibilidad entorpecieron varios días de trabajo.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, ya se recorrieron más de 600 kilómetros por aire en 9 horas de vuelo acumuladas. Sin embargo, no se encontraron rastros concretos hasta el momento.

Una débil señal, una esperanza frágil

La familia de José mantiene la esperanza. La señal de celular detectada se convirtió en un punto clave para definir un nuevo perímetro de búsqueda. El presidente de una asociación de corredores, Carlos Oliva, explicó que se trata de una zona difícil pero transitada por runners experimentados.

La geografía del lugar es exigente. El sendero donde podría estar Portugal tiene un desnivel total de más de mil metros, con alturas que van desde los 680 a los 1680 msnm. El riesgo de accidentes es alto, y la posibilidad de quedar atrapado en un barranco o desorientado en una bifurcación no puede descartarse.

Ivana Portugal, hermana del deportista, expresó que el hallazgo de esa señal "llenó de esperanzas" al entorno familiar. Sin embargo, cada día que pasa sin novedades reduce las posibilidades de encontrarlo en condiciones óptimas. La deshidratación, las lesiones o la exposición al frío nocturno figuran entre los principales peligros.

Las autoridades de La Rioja consideran que Portugal podría haber quedado inmovilizado tras una caída o haberse desviado sin darse cuenta. La falta de señal complica cualquier intento de comunicación o ubicación satelital.