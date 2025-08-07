Agredieron a empleadas del EPAS y suspendieron la atención comercial

La agresión ocurrió en medio de un conflicto y la conciliación obligatoria. El secretario de ATE, Nicolás Lozdan se reunió con el presidente del EPAS.

Este jueves por la mañana, la atención en las oficinas del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento, EPAS , se vio suspendida nuevamente. Ocurrió tras una situación de violencia que sufrieron las empleadas, un día después de la conciliación obligatoria que se dictó este miércoles en el marco de una medida de fuerza realizada en reclamo de más personal.

"Hasta que no den una solución al tema del personal y al tema de la seguridad, no vamos a abrir las puertas ", había manifestado Nicolás Lozdan, Secretario general adjunto de la Junta Interna de ATE en el EPAS.

El tema parecía calmarse con la firma de la conciliación obligatoria para el próximo martes, pero los trabajadores volvieron a responder a una nueva agresión. De acuerdo a lo informado por LU5 , otra vez un hombre casi le pega a una de las dos empleadas de la oficina de la calle Santiago del Estero. Antes de que la situación empeore, decidieron suspender la atención al público.

EPAS-1.jpg

Los trabajadores reclaman por una escalada de violencia en EPAS

Esta mañana, LU5 informó que Lozdan se reunió con el presidente del EPAS, Gustavo Hernández para encontrar una solución rápida y cumplir la conciliación obligatoria, dictada en medio del conflicto. En tanto, trascendió que Hernández realizó la promesa de colocar un adicional efectivo policía en atención al cliente para este viernes, y así los trabajadores y trabajadoras volverían a garantizar la atención.

Cabe recordar que desde el 2024 las y los empleados del sector comercial de EPAS están solicitando la incorporación de más trabajadores porque habría solo dos empleadas atendiendo mientras se otorgan alrededor de 100 números por día. A esta situación, se agregaría la problemática del mal funcionamiento del soporte web.

El drama de una jubilada que no puede pagar la boleta

En tanto, recientemente, otra dramática situación se vivió cuando una jubilada se acercó a las oficinas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén, para reclamar por el alto costo de su boleta. La mujer explicó que no le alcanza con sus ingresos.

jubilada epas

Ante la sorpresa del alto monto de su boleta de agua, que alcanza los $72.371,24, la mujer mayor tomó la decisión de dirigirse a las oficinas del EPAS en un desesperado intento de revertir la situación. "¿Cómo voy a pagar eso yo?, es una estafa lo que nos están haciendo", aseguró entre lágrimas. "Él no tiene la culpa porque es un empleado, pero no podemos estar así", agregó.

Además, explicó que cobra una jubilación de poco más de 400.000 pesos y que gran cantidad del dinero debe destinarlo al pago de servicios. El aumento, no solo se vio reflejado en la factura de agua, sino que también le llegaron más de $62.000 en la boleta de gas.