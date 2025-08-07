El drama de una jubilada que no le alcanza para pagar la boleta de agua

La mujer contó que su unico ingreso es la jubilación y reclamó por los altos costos de la boleta del EPAS.

Una dramática situación se vivió en las oficinas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén, cuando una jubilada se acercó a las oficinas para reclamar por el alto costo de su boleta. La mujer explicó que no le alcanza con sus ingresos.

Este miércoles, ante la sorpresa del alto monto de su boleta de agua , que alcanza los $72.371,24 , una jubilada tomó la decisión de dirigirse a las oficinas del EPAS en un desesperado intento de revertir la situación. "¿Cómo voy a pagar eso yo?, es una estafa lo que nos están haciendo", aseguró la mujer entre lágrimas. "Él no tiene la culpa porque es un empleado, pero no podemos estar así", agregó.

Además, explicó que cobra una jubilación de poco más de 400.000 pesos y que gran cantidad del dinero debe destinarlo al pago de servicios. El aumento, no solo se vio reflejado en la factura de agua, sino que también le llegaron más de $62.000 en la boleta de gas.

La angustia de la mujer, refleja la situación actual de muchos jubilados que cuentan únicamente con ese mínimo ingreso para subsistir y deben hacer malabares para llegar a fin de mes. "Es una crisis que estoy pasando como jubilada", se lamentó.

No habrá aumento en las jubilaciones

El panorama para los jubilados parece no mejorar, ya que el pasado lunes se confirmó el veto de Javier Milei a la ley de aumento de las jubilaciones. Desde el Gobierno, sostienen que las normas vetadas resultaban "fiscalmente irresponsables" y violaban la Ley de Administración Financiera.

La ley que había sido aprobada por el Poder Legislativo en julio, proponía un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, excluyendo los regímenes especiales. Además, contemplaba la suba del bono previsional, que hubiera pasado de $70.000 a $110.000.

Por otro lado, la normativa modificaba la fórmula de actualización vigente, combinando los aumentos por inflación y por mejores salariales, mientras que establecía un incremento mínimo mensual que superaba el esquema de actualizaciones que se utiliza por decreto en la actualidad.

Otra de las modificaciones planteadas en la ley, era la posibilidad de acceder a la moratoria previsional, permitiendo a quienes no cumplan con los 30 años de aportes completar los períodos faltantes para acceder a una jubilación mínima, lo que no será posible luego del veto.

Tensión en el EPAS

Este miércoles por la mañana, la atención en las oficinas del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento, se vio suspendida durante algunas horas. Esto ocurrió en el marco de una medida de fuerza realizada por los empleados de la sucursal que manifestaron la falta de personal.

La decisión se tomó a causa de una situación violenta ocurrida en el día de ayer, cuando un hombre llegó enojado al local y comenzó a agredir al personal de seguridad. Los empleados de atención al público tampoco podían atenderlo debido a que no tenía turno.

"Hasta que no den una solución al tema del personal y al tema de la seguridad, no vamos a abrir las puertas", manifestó Nicolás Lozdan, Secretario general adjunto de la Junta Interna de ATE en el EPAS. Sin embargo, la atención se normalizó alrededor de las 11, cuando se firmó la conciliación obligatoria para el próximo martes.