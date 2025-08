La Voz Argentina: con un tema religioso, Celeste López de Catriel emocionó y ganó La Batalla

“Fue un momento re lindo. Transmitieron paz y en el estudio sentí que estábamos todos conectados. Crearon una linda atmósfera”, coincidieron los Miranda!.

Embed - Lucila Garombo y Celeste López Estrada - Coacheo - Batallas - La Voz Argentina 2025

La decisión final la tuvo la Sole quien reconoció que la batalla estuvo muy pareja y que fue difícil decir que una estuvo mejor que otra. “Era un desafío grande y la conocemos quienes fuimos alguna vez a la Iglesia. Estas letras cuando uno crece tienen otro sentido y ustedes lo lograron. Fue algo especial. Me hubiera gustado un poco más de matices de parte de las dos, pero estuvieron muy bien”, evaluó la santafesina.

“Solo porque me generó más emotividad y me dejó llevar por esas sensaciones, esta noche a diferencia de lo que pensaba me voy a quedar con Celeste”, concluyó La Sole ante la sorpresa de la Rionegrinas que seguirá su camino en los Knockouts.