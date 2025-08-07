Otra vez lío: por qué Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann

El ex futbolista decidió elevar a la Justicia un reclamo que le hace a su ex pareja, la modelo y madre de sus hijas.

En las últimas horas, Fabián Cubero denunció a su ex pareja, Nicole Neumann , por incumplir una medida judicial vinculada a sus hijas y decidió elevarla a la Justicia.

En LAM, leyeron el documento que presentó la defensa del exfutbolista en contra de la modelo. Allí, detalla un incumplimiento en la fecha de entrega de las hijas, que estaban de vacaciones. Una situación muy similar a la que vivieron Benjamín Vicuña con la China Suárez.

"Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas", comenzó leyendo el conductor Ángel de Brito.

image

Además, detalló las sanciones económicas solicitadas: "Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional". "Mismo escándalo que Vicuña y la China", explicó el conductor junto a Laura Ubfal.

También se refirió al cronograma de fechas que, al parecer, había sido consensuado previamente: "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio". Por su parte, mencionó que Cubero habría expresado: "es una maniobra burda y maliciosa".

La razón por la que Indiana Cubero no se fue de vacaciones a Europa con su mamá y sus hermanas

Nicole Neumann aprovechó el receso invernal con un viaje por Europa junto a sus hijas, su actual marido, Manu Urcera y su hijo Cruz. Sin embargo, la ausencia de Indiana Cubero, la mayor de las hijas que tuvo con Fabián Cubero, llamó la atención y volvió a encender rumores sobre una posible tensión con su mamá.

image

Desde hace varios días, la modelo publica en sus redes sociales postales del recorrido por distintas ciudades europeas, donde se muestra relajada, disfrutando del viaje y compartiendo reflexiones personales con sus seguidores.

“Qué decir... Viajar a Europa, en familia, con un bebé de 1 año súper curioso y con ganas de descubrir el mundo”, expresó Nicole Neumann visiblemente feliz, en una postal donde aparece junto a su hijo Cruz y sus hijas Allegra y Sienna Cubero, quienes la acompañan en esta nueva aventura.

En otras postales también se puede ver a su esposo, Manu Urcera, con quien en su momento se rumoreó que Indiana, la hija mayor de Nicole, habría tenido ciertos cortocircuitos. Sin embargo, lejos de referirse a la adolescente, la modelo eligió compartir detalles del intenso itinerario familiar.

image

Mientras tanto, un simple vistazo al perfil de Instagram de Indiana aclara cualquier especulación: la joven de 17 años optó por pasar sus vacaciones de invierno con amigos en la provincia de Salta. Nada de conflicto familiar, sólo una elección personal.