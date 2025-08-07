Piden la detención de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

Continúa el juicio oral contra Claudio Contardi , de 57 años, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado durante su relación con su expareja Julieta Prandi , quien presenció la primera jornada de la etapa judicial y brindó testimonio para dar detalles de sus vivencias.

En el segundo día de audiencia, Contardi aseguró ser inocente y que el tiempo lo va a demostrar. En tanto que Prandi en el ingreso al Tribunal dijo que eso tendrá que demostrarlo con pruebas.

“Fueron muchos años de esperar. El expediente quedó demorado muchas veces”, dijo Prandi en un móvil con Intrusos (América). “Tenía fecha de juicio, pero siempre estuvo el miedo de que esto no suceda. Necesitaba terminar con esto”, sumó la modelo.

En otro momento de la entrevista, Julieta manifestó que su deseo es verlo privado de su libertad por todo el daño que le hizo. “Yo estuve privada de mi libertar sin tener una cadena”, remarcó. “No me queda dudas de que va a apelar. Lo que sí voy a pedirle a la justicia que tome las medidas porque es capaz de cualquier cosa y por mí bienestar y el de mis hijos voy a pedir todas las medidas necesarias por miedo a que nos pueda pasar algo a nosotros”.

“Lo creo capaz de todo. Me fui amenazada de muerte. No tiene nada que perder. No tengo nada. Pedimos el botón antipánico”, dijo Prandi que espera “una condena ejemplar”. Por su parte, el letrado manifestó que junto a Fernando Burlando pedirán la detención del acusado “hoy mismo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/americatv/status/1953493761700307371?s=46&partner=&hide_thread=false JULIETA PRANDI HABLA EN "INTRUSOS" SOBRE EL JUICIO A SU EX



"Ayer querían pedir la nulidad"

"Mi deseo es que esté privado de la libertad"

"Vamos a pedir el botón antipánico"

@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/gWfHg8DuMi — América TV (@AmericaTV) August 7, 2025

"Estoy aliviada y angustiada, pero con la necesidad de hablar. Es el principio del fin de un calvario", dijo y agregó en diálogo con la prensa en el primer día de juicio: "Es horrible, pero muy necesario, se esperó mucho tiempo que llegara este momento, que la Justicia escuche, que dé lugar y haga justicia".

Julieta Prandi

Cabe recordar que en el primer día de audiencia el acusado negó las acusaciones que recibió por parte de su expareja. El viernes será la última audiencia en el Tribunal y allí se conocerá la sentencia de la justicia tras conocer los alegatos.

La condena que pidió Prandi tras la primera audiencia

“Espero justicia. Una condena ejemplar. No estoy pidiendo dinero acá. Me robaron años de vida, fue un calvario, violencia de todo tipo: sexual, verbal, emocional, psicológica, económica, con mis hijos. Que lo cuantifiquen y le den una buena pena. La pena máxima es de 50 años. Con 20, 30 años me quedo contenta. Vamos a ver que dice ahora el Tribunal”, sentenció Prandi en diálogo con la prensa tras el cierre de la primera audiencia.

En su relato también dijo: “Estoy satisfecha, siento que es muy difícil. Como que es meter un planeta en un embudo contar todo lo que yo viví en un ratito y que se puedan imaginar todo lo vivido. Creo que pude decir un montón”.

Por otra parte se expresó sobre la dinámica que adoptó al momento de que su expareja habló: "No lo escuché. Cuando declaró me quedé afuera de la sala. No me interesa escucharlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1953214010607976794&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta": tras declarar en el juicio contra su exmarido Claudio Contardi, Prandi está "muy agradecida" de quién fue, y destacó el acompañamiento de su familia en el proceso de revelar su "verdad".



@todonoticias https://t.co/katCVrVZBo pic.twitter.com/jHf4uFEli1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 6, 2025

“Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi. Yo la tenía que despedir con mucho amor, mucho respeto, porque me trajo hasta acá y estoy muy agradecida de quien fui y de quien soy. La nueva Julieta ya existe. Por suerte estoy rodeada de mi familia, de mis hijos, de mi amor. Me reencontré con mis padres, con mi hermana. Tengo un equipo hermoso que me representa, tengo amigos que vinieron a poner la cara por mí. Conté mi verdad y hoy vengo a despedirla (a la vieja Julieta)”, contó ante la prensa.

Para cerrar le envió un mensaje a las personas que atraviesan una situación similar: “Que no bajen los brazos y pidan ayuda. Yo no pedí ayuda, yo me fui. Pero estuve a esto de bajar los brazos. Yo no me quería despertar más, y las familias que se dieron cuentas o las amigas que se dieron cuenta, que las saquen”.