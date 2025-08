Inicia el juicio contra el ex de Julieta Prandi: "Es el fin del calvario"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1953065999797829723&partner=&hide_thread=false COMIENZA EL JUICIO AL EXMARIDO DE JULIETA PRANDI



Es acusado de abuso.



"Es el fin de un calvario, confío en la Justicia", expresó la modelo.



Seguí en #OtraMañana

Por otra parte dejó en claro que pidió más seguridad para ella y sus hijos: "De esa persona espero cualquier cosa".

Por otra parte dejó en claro que pidió más seguridad para ella y sus hijos: "De esa persona espero cualquier cosa".

En su relato contó detalles de las vivencias que tuvo y la denuncia: "Salí de mi casa amenazada de muerte, pase años de violencia psicológica, física, verbal, sexual".

"Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que yo esté rota, porque a mí ya me rompieron, pero no quiere decir que yo no voy a buscar justicia", contó Prandi afirmando que hoy declararán también sus padres

Qué dijo Fernando Burlando previo al juicio

Previo al inicio del juicio, el abogado defensor Fernando Burlando habló con TN Show y dio detalles de lo ocurrido: “Este juicio nos da la oportunidad de hacer algo más que Justicia en un caso puntual, horroroso, digno de un guion de perversidades inimaginables contra una mujer indefensa”, dijo y agregó: “Al cabo de estas audiencias tendremos la oportunidad de pararnos ante un antes y un después en materia de violencia de género y de abusos. Del resultado de este juicio veremos si somos o no mejores como sociedad”.

Por otra parte Burlando se refirió al Calvario que sufrió la conductora televisiva: “Llegamos aquí con mucho más que una víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado. Julieta ha padecido mucho más que eso porque en su padecer ha dejado jirones de su salud mental”.

“El abuso, la dominación, el sentirse una esclava de los más bajo designios de un hombre en el que alguna vez confió, constituye un golpe de consecuencias irreversibles”, sumó.

Por otra parte aclaró: “No estamos aquí para detenernos en la mecánica de una violación ni en el derrotero de una mujer abusada, sino en la exhibición del calvario que espera a una víctima antes, durante y después del sometimiento”. Sumado a esto, confesó una grave situación que sufrió Prandi como secuela: “Julieta tenía terror de dormirse porque sabía que en ese estado iba a ser más fácilmente atacada”.

“A ese horror debe sumarse el estado de verdadera esclavitud a que fue sometida y el daño de tener que dejar de ver a sus seres queridos”, confesó el abogado explicando que fue alejada de su círculo íntimo.

En el final de su relato Burlando contó: “No estamos ante un caso más de violencia de género y abuso, estamos ante un verdadero emblema de lo que la sociedad y la Justicia deben observar para actuar con la celeridad y la eficiencia necesarias para evitar que esta clase de episodios se conviertan en un extenso calvario como el que padeció Julieta”. “Este juicio debe mostrarnos con toda crudeza la realidad que como sociedad debemos cambiar”, concluyó.