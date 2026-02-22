Neuquén atrae a migrantes de otras provincias: 21 mil nuevos habitantes en un año

En un contexto en el que Neuquén encabeza el listado de salarios más altos del país y muestra bajas tasas de desempleo , el gobernador Rolando Figueroa aseguró que sólo en un año se contaron 21 mil cambios de domicilio desde otras jurisdicciones a la provincia . Su arribo impone una serie de desafíos para el sector público, por la demanda educativa y la importancia de generar herramientas de formación para que puedan insertarse en el mundo laboral.

"Los números nos llaman la atención. Desde el último censo formalmente han pedido el cambio de domicilio 58 mil migrantes que han llegado a la provincia del Neuquén, de los cuales 21 mil han sido en el año 2025", aseguró el mandatario provincial durante una recorrida por las instalaciones del Instituto Vaca Muerta, que abrirá formalmente el 16 de marzo en una de las naves del Polo Tecnológico de Neuquén.

El Instituto, potenciado por la Fundación YPF y con el apoyo de otras operadoras, busca generar instancias de formación para que los neuquinos puedan insertarse en una industria cada vez más competitiva, como Vaca Muerta. Así, el objetivo es resolver una problemática visible: si bien existen oportunidades laborales en torno al petróleo y el gas, las grandes compañías buscan personal calificado, lo que deja afuera a muchos migrantes que llegan atraídos por los altos salarios asociados a esta industria.

Para Figueroa, la migración acelerada también representa un reto creciente para el Estado. "De esos 21 mil migrantes, hay 4 mil hijos de migrantes que se inscriben en la escuela primaria o secundaria", aseguró.

"Eso marca a las claras que Neuquén tiene que estar haciendo 140 aulas año para hijos de migrante. Fíjense si todos dijéramos lo mismo, que el estado no tiene que hacer obras, ¿qué pasaría con toda la gente que viene acá?", señaló el gobernador.

Escuela. Maestra. Alumnos Desde el Ministerios de Capital Humano fijaron las fechas claves del ciclo lectivo 2026.

Y agregó que este tipo de alianzas que se registran en el Polo Tecnológico deberían replicarse en otras geografías. "Sin ánimo de querer exportar un modelo, ni mucho menos, nosotros hemos desarrollado un modelo que es a medida de Neuquén, nos permite a nosotros generar un faro en el desarrollo de la Argentina con nuestro método de crecimiento, con intervención del Estado, con un estado promotor, con un estado catalizador, con un estado timón que va marcando el rumbo, pero que va acompañando la actividad privada", aseguró.

En cuanto a la demanda del servicio educativo, Figueroa destacó la previsibilidad que se da hoy en la escuelas públicas de la provincia. "Veníamos de no saber cuándo empezaban las clases hace dos años, ni el estado de los edificios", dijo y agregó: "Hoy estamos interviniendo casi 700 edificios escolares, este año vamos a tener el récord absoluto entre inauguraciones y remodelaciones".

Más empleos en la provincia

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) posicionó a Neuquén, nuevamente, entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en la Argentina. Registró un incremento del 0,8% y se ubicó, por segundo año consecutivo, en los primeros lugares del ranking nacional de generación de empleo formal.

El informe fue publicado por SIPA este mes, en base a datos de noviembre de 2025. En detalle, la información oficial muestra que, en términos interanuales, solo tres provincias registraron aumentos en el nivel de empleo: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%).

Durante la recorrida por el Polo Tecnológico, el gobernador destacó que Neuquén "es la única provincia que sigue creando empresas, es la única provincia que sigue creando empleos registrados. No hay empleo no registrado, sobre todo en esta industria. Entonces, es muy importante lo que se viene desarrollando y que no pensamos parar".

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (19) Sebastián Fariña Petersen

La provincia de Neuquén se destacó por registrar los sueldos promedio más altos de todo el país. Según los datos de septiembre, el salario neto de un trabajador medio de Neuquén supera los 2,7 millones de pesos y duplica a los sueldos que reciben otras provincias como Córdoba, San Luis o el gran Buenos Aires, así como el promedio nacional.

Las cifras surgen del informe estadístico publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación y que permite conocer y comparar cuánto gana un trabajador en cada provincia.

En ese cálculo, los trabajadores registrados de Neuquén recibieron un salario promedio de $2.716.975. Le siguen los de Santa Cruz, con $2.625.596 de salario mensual, y los de Chubut, que cobran un promedio de $2.256.286.

Con estos datos, el sueldo promedio de la provincia de Neuquén llega casi a duplicar la media nacional, que se ubica en el orden de los $1.492.250 de salario neto.