Mercado laboral: Neuquén creció un 2,2% y encabeza el podio de empleo privado en el país

Mientras el país registra una caída en el sector privado, Neuquén se consolida gracias a la articulación con el sector petrolero y el programa Emplea Neuquén.

Según un informe comparativo sobre el empleo privado registrado durante octubre de 2025, solo tres provincias lograron superar los niveles de 2023 , con Neuquén a la cabeza. Si se toma como referencia noviembre de 2023 (mes previo al cambio de gestión), el país aún se encuentra 2,8% por debajo de aquel nivel, lo que equivale a la pérdida de 176.908 puestos de trabajo.

A diferencia de muchos otros distritos, Neuquén muestra un crecimiento del 2,2 por ciento , lo que representa 3.212 nuevos empleos privados. Los logros neuquinos fueron el resultado de las políticas activas de empleo, formación laboral y una fuerte articulación con el sector privado impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa.

Los datos positivos los completan Río Negro, con una suba del 0,7% (780 empleos) y Mendoza, con 0,2% (548 puestos). En contraste, las otras 21 jurisdicciones restantes todavía están en rojo, con caídas que van desde el -0,1% en San Juan hasta números más preocupantes como La Rioja (-12,9%) y Santa Cruz (-15,7%).

trabajo empleo indemnizacion generica (1)

Políticas públicas y gestiones

La Provincia consolidó el programa Emplea Neuquén, orientado a la capacitación, certificación de oficios, que permite sostener un puente de vinculación directa entre trabajadores y empresas.

Una estrategia que sumó empleos en el interior y creció también tuvo presencia con delegaciones que atienden las demandas en las distintas regiones, con cursos y capacitaciones, para generar oportunidades.

Por otra parte, se lograron acuerdos con operadoras y empresas de servicios de Vaca Muerta, para brindar beneficios a quienes dan prioridad a la mano de obra neuquina. Un esfuerzo que es acompañado por los gremios.

OBRAS EN RUTAS

En septiembre pasado, el gobernador Rolando Figueroa encabezó una mesa de trabajo junto a ministros, intendentes, empresas y sindicatos, donde confirmó las medidas fiscales que beneficiaron al sector petrolero y permitió retener a trabajadores despedidos. “No hay proyecto económico si no existe sustentabilidad social”, manifestó.

Por último, la generación de empleo en Neuquén está alentada por la realización de infraestructura en rutas, gasoductos y servicios básicos que activaron puestos en la construcción y movilizan las economías de las distintas regiones. La expansión de redes de gas natural, agua y la ejecución de obras viales generan puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en pymes locales y cooperativas.

Fuerte caída a nivel nacional

En Argentina, desde noviembre de 2023 se perdieron casi 177.000 puestos de trabajo en el sector privado formal de la economía. La mayoría de estos trabajadores que han perdido su empleo han terminado como monotributistas, como independientes, o a través de aplicaciones, lo que hace que en las estadísticas finales de desempleo no se incremente.

Pero se trata en su mayoría de empleos industriales en los que se requiere de cierto nivel de especialización y formación de la mano de obra. Al abrirse la importación, muchas empresas que hasta ahora fabricaban en el país deciden importar y reducir su actividad local al mínimo.

Según indica la consultora Politikon Chaco en su último reporte sobre el tema, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en octubre 2025 el empleo registrado en el sector privado presentó una baja del 0,3% mensual desestacionalizado, cifra que equivale a la pérdida de 17.900 empleos respecto al mes anterior.

empleo

“Se trata de la quinta caída consecutiva en ese nivel y, producto de ello, solo entre junio y octubre se perdieron 71.296 empleos privados formales en todo el país”, señala el informe.

El trabajo agrega que “de este modo, la serie desestacionalizada del empleo se ubica 2,8% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 176.908 empleos en la era Milei en el segmento privado formal”.

“En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión, lo que marca la continuidad del proceso de destrucción de empleo” advierte el reporte.