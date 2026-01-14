Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei se perdieron 177.000 empleos privados en blanco

Se registra una profunda reformulación del mercado laboral. El desempleo no sube porque la mayoría de los despedidos se registra como monotributista y trabajan con aplicaciones.

Todo el éxito que el gobierno de Javier Milei viene mostrando en materia de baja de la inflación , tiene como contrapartida una precarización del mercado de trabajo. Desde noviembre de 2023 se perdieron casi 177.000 puestos de trabajo en el sector privado formal de la economía.

La mayoría de estos trabajadores que han perdido su empleo han terminado como monotributistas, como independientes, o a través de aplicaciones, lo que hace que en las estadísticas finales de desempleo no se incremente.

Pero se trata en su mayoría de empleos industriales en los que se requiere de cierto nivel de especialización y formación de la mano de obra . Al abrirse la importación, muchas empresas que hasta ahora fabricaban en el país deciden importar y reducir su actividad local al mínimo.

Según indica la consultora Politikon Chaco en su último reporte sobre el tema, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en octubre 2025 el empleo registrado en el sector privado presentó una baja del 0,3% mensual desestacionalizado, cifra que equivale a la pérdida de 17.900 empleos respecto al mes anterior.

empleo

“Se trata de la quinta caída consecutiva en ese nivel y, producto de ello, solo entre junio y octubre se perdieron 71.296 empleos privados formales en todo el país”, señala el informe.

El trabajo agrega que “de este modo, la serie desestacionalizada del empleo se ubica 2,8% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 176.908 empleos en la era Milei en el segmento privado formal”.

“En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión, lo que marca la continuidad del proceso de destrucción de empleo” advierte el reporte.

A quienes le fue bien

Politikon Chaco señala que si se comparan los niveles de empleo de octubre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, “son diez los sectores que presentan caídas y solo cuatro los que muestran mejoras.

En ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor perdida de puestos de trabajo (-15,1%). Minas y canteras, perdió 8%; la industria, 4,7%, otros servicios comunitarios,4,2%; hoteles y restaurants, 3,2%; transporte, 3,2%; bancos, 2,6%; inmobiliarias, 2,1%; salud y 1,3%; servicios públicos, 0,7%. Los que subieron fueron la pesca, con el 14,7%; agro, 2,5%; comercio,1% y enseñanza 0,1%.

empleo2

Por su parte, la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 0,9% respecto a octubre de 2024 que, en términos absolutos, representa una muy pérdida de 58.196 empleos.

Visto por sectores, hay cinco que presentan mejoras interanuales: Pesca (5,3%), Electricidad, Gas y Agua (0,7%), Construcción (0,6%), Enseñanza (0,4%) y Comercio (0,3%); por el contrario, la mayor caída se observó en Explotación de Minas y Canteras (- 8,5%).

El desempeño de las provincias

Durante largo tiempo, debido a Vaca Muerta la provincia de Neuquén se ha mostrado como la mayor generadora de empleo del país por encima de otros distritos, pero en el último año se ubicó en el pelotón de las que han perdido trabajo formal. En octubre cayó 0,4% respecto de igual mes del año pasado.

San Juan pasó a encabezar con el 4,3% de suba, seguida por Santiago del Estero, con el 2,7%. La provincia que mas deterioro registra es Santa Cruz con una merma del 10%, seguida por Chubut con el 5,4%.

empleo3

Pero si se hacen las comparaciones con relación al inicio de la gestión actual, Neuquén se mantiene al frente con un incremento del 2,2%, seguida por Río Negro, con el 0,7% y Mendoza, con el 0,2%. La que mas empleo privado ha perdido fue Santa Cruz, con el 15,7% desde noviembre de 2023.