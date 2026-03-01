Belén ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana: el encendido discurso de Dolores Fonzi contra Javier Milei

La película Belén ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana y marcó un momento destacado para el cine argentino en el circuito internacional. El reconocimiento se anunció durante la ceremonia de los Premios Goya 2026, donde el film se impuso en su categoría. El largometraje, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi , fue distinguido frente a otras producciones de la región. La noticia generó repercusión en el ambiente artístico y sumó un nuevo reconocimiento para la industria audiovisual nacional.

Visiblemente emocionada, la actriz subió al escenario para recibir el galardón y expresó su sorpresa. “Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya. ¡Ah! No lo esperaba. Bueno, agradecer a los académicos, compartirlo con todas las películas de la terna . Los quiero. ¡Qué emoción! ¿Qué más íbamos a decir?”, afirmó.

Durante su discurso, la intérprete también le dedicó palabras al equipo que trabajó en la realización del proyecto. “Agradecer a Leticia Cristi, K&S Films, Javier Balmaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga ”, señaló frente al auditorio.

Belén-1

Dolores Fonzi apuntó contra Javier Milei durante su alocución

La directora aprovechó el momento para ir más allá del agradecimiento y compartir una reflexión sobre el contexto internacional. En ese sentido, vinculó el reconocimiento artístico con una mirada sobre la situación global actual. “Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos”, expresó.

En la misma línea, profundizó su mensaje con una definición contundente sobre el presente. “Y eso, esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo”, agregó durante su intervención en el escenario. En el tramo final de su discurso, Fonzi también hizo referencia a su propia experiencia y lanzó una advertencia. “Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro...”, afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL PAÍS (@el_pais)

Luego continuó con una referencia a la situación de la Argentina y el cuidado de sus recursos naturales. “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua”, sostuvo. Finalmente, cerró su mensaje con una frase dirigida al público presente en la ceremonia. “Que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor”, concluyó tras recibir el Goya.