Tras su enfrentamiento por Gael García Bernal, Natalie Portman defendió a "Belén" de Dolores Fonzi

Llamativamente la actriz estadounidense Natalie Portman quebró una lanza por el filme "Belén" tras haber quedado afuera de las nominaciones a los premios Oscar y salió a defenderla a través de una respuesta a la prensa que le consultó sobre las nominaciones. Lo particular es que defendió una creación que protagoniza Dolores Fonzi , con quien tuvo rispideces años atrás.

Fue en la rueda de prensa del Festival de Cine de Sundance, la reconocida actriz mencionó la creación argentina a pesar de los cruces que mantuvo con la actriz : "Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y sólo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios ", expresó la actriz de Hollywood.

"Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen ", nombró Portman durante su relato.

Portman

Por otra parte sumó: "Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzas y te va excelente, no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras, Es un proceso muy especial estar rodada de mujeres en el set".

Cuál fue el problema que tuvieron en el pasado

Durante una gala de los premios Óscar en 2003, Portman conoció al actor Gael García Bernal para entablar una relación que luego terminaría siendo un romance que perduró en el tiempo. Tres años más tarde estalló la polémica entra la estadounidense y Dolores Fonzi.

En 2006, tres años más tarde de haberse conocido, el actor mexicano visitó a la Argentina para grabar la serie Soy tu Fan, donde se reencontró con la actriz. Lo particular es que en medio de esa situación crecieron los rumores de que la estadounidense era engañada por la argentina. Tanto es así que Portman viajó desde Los Ángeles hacia el país para controlar la situación y seguir los pasos de su pareja.

García Bernal -Dolores Fonzi

Más tarde, analizó la situación y fue consciente de que había perdido a su pareja. Ante esto se fue a Europa y más tarde Dolores Fonzi y García Bernal confirmaron su romance a punto tal que durante su relación tuvieron dos hijos Lázaro y Libertad.