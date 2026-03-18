En las últimas horas publicaron el tráiler oficial de Spider-Man: Un nuevo día. Cuándo se estrena.

Furor en redes por el tráiler de la nueva película de Spiderman

Los fanáticos no lo pueden creer. Luego de una espera de cinco años desde la última creación, lo que representó una eternidad para los fieles seguidores, se publicó el tráiler oficial de la película Spider-Man: Un nuevo día que se estrenará este año con la protagonización de Tom Holland y Zendaya.

Será una edición donde uno de los superhéroes más reconocidos a nivel mundial tiene que enfrentar a nuevos enemigos y con una mirada más emocional sobre su vida, debido a que en su entorno no logran recordar la verdadera identidad de Spider-Man. Sumado a esto, Peter protegerá desde su anonimato la ciudad de Nueva York.

El tráiler expuesto también mostró que Spider-Man tendrá una transformación en su ADN. La película tendrá las apariciones de Mark Ruffalo como Bruce Banner, Jon Bernthal representando a Punisher, Michael Mando vuelve a su papel como Scorpion , y se sumarán también Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Marvin Jones II.

Según confirmaron, se estrenará el 31 de julio de este 2026.

Embed Un Nuevo Día comienza ahora. Ve el tráiler oficial de #SpidermanUnNuevoDía - Exclusivamente en cines este 30 de julio. pic.twitter.com/CQLm8Xtz94 — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) March 18, 2026

Love Story rompe récords: la serie sobre una escandalosa historia de amor

Las historias de amor siempre cautivan, pero pocas logran convertirse en un fenómeno global. Eso es exactamente lo que ocurrió con “Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”, la serie que está arrasando en streaming y ya superó las 25 millones de horas reproducidas desde su estreno.

La producción, creada para FX, revive el romance entre John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense, y Carolyn Bessette, una ejecutiva de la firma Calvin Klein que terminó convertida en un ícono de estilo.

El éxito fue inmediato: la serie se convirtió en la miniserie más vista en streaming, consolidándose como uno de los contenidos más comentados del momento.

love story la serie de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

De un romance glamoroso a la tragedia

La trama se centra en la relación entre Kennedy Jr. y Bessette, una pareja que en los años 90 captó la atención de los medios y del público en todo el mundo.

El relato muestra cómo su historia de amor, que comenzó rodeada de glamour y atención mediática, terminó marcada por la presión de la fama y el constante acoso de los paparazzi.

La producción recrea el vertiginoso romance, el matrimonio y los conflictos que surgieron bajo la mirada pública, explorando el lado más íntimo de una relación que se convirtió en obsesión nacional.

Un fenómeno que domina el streaming

Desde su estreno en febrero de 2026, la serie no dejó de sumar audiencia. En sus primeros episodios acumuló más de 25 millones de horas vistas, un récord para este tipo de producciones en la plataforma.

La crítica también la recibió de forma positiva, con valoraciones cercanas al 80% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que en redes sociales la historia volvió a poner en el centro de la conversación a la famosa pareja de los 90.

Cuántos capítulos tiene y dónde ver Love Story

La miniserie forma parte de una antología creada por Ryan Murphy que narra grandes romances que marcaron la historia.

Plataforma: Disney+

Cantidad de episodios: 9 capítulos

Estreno: febrero de 2026

Final de temporada: previsto para finales de marzo de 2026

Los episodios se fueron estrenando de forma semanal, manteniendo la expectativa de los espectadores que siguen la historia de esta pareja cuya vida estuvo marcada por el amor, la fama y la tragedia.

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La historia real de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

El romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette fue uno de los más seguidos por la prensa estadounidense en los años 90. Él era hijo del presidente John F. Kennedy y una de las figuras públicas más famosas de Estados Unidos; ella trabajaba como ejecutiva de relaciones públicas en Calvin Klein y rápidamente se transformó en un referente de moda.

La pareja se casó en 1996 en una ceremonia privada en una isla de Georgia, lejos de los medios. Sin embargo, su vida estuvo constantemente bajo el foco público, con fotógrafos persiguiéndolos en cada aparición y rumores sobre su relación que circulaban en revistas y programas de televisión.

La historia terminó de forma trágica en 1999, cuando el avión que pilotaba Kennedy Jr. se estrelló en el océano Atlántico. En el accidente murieron él, su esposa Carolyn y Lauren Bessette, hermana de Carolyn.

Décadas después, su romance sigue generando fascinación. Esa mezcla de glamour, presión mediática y tragedia es la que la serie retoma para reconstruir una de las historias de amor más recordadas de la cultura popular estadounidense.