Reapareció la Niña Loly: la foto que se viralizó.

Después de mantenerse alejada de los medios y las redes sociales durante un largo tiempo, Mariana Loly Antoniale volvió a generar revuelo entre sus seguidores tras la aparición de una imagen reciente tomada en Córdoba, lugar donde actualmente vive con extrema reserva desde su regreso a la Argentina luego de haber pasado varios años instalada en Miami, ciudad a la que se se había mudado tras su escandalosa y enigmática ruptura con Jorge Rial allá por 2015.

Lo cierto es que la exmodelo lleva varios años apartada de los medios de comunicación y también decidió poner en pausa su presencia digital. De hecho, su última publicación en Instagram data del 9 de mayo de 2024 y, desde entonces, nunca más volvió a interactuar con sus fanáticos, situación que alimentó una enorme cantidad de especulaciones y preguntas sobre su presente.

Con el correr del tiempo, la ausencia virtual de la cordobesa despertó preocupación y curiosidad entre quienes la seguían desde sus años de mayor popularidad. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué había sido de su vida y cómo se encontraba actualmente, ya que eligió desaparecer completamente del ambiente artístico y de las plataformas sociales.

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En este contexto, en las últimas horas una postal suya volvió a instalar su nombre en el centro de la escena mediática. La imagen fue difundida por Pochi a través de la cuenta de Instagram Gossipeame, donde se pudo ver a Loly Antoniale disfrutando de un recital junto a su mamá y una amiga en Córdoba.

La imagen en cuestión

Junto a la publicación, la también panelista de Puro Show escribió: “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, frase que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. Como era de esperarse, la reaparición de la modelo generó una fuerte repercusión en redes sociales y muchos internautas se dirigieron inmediatamente a la última publicación de su cuenta oficial para dejarle mensajes cargados de cariño, nostalgia y también preocupación.

Mientras algunos expresaron cuánto extrañan verla activa públicamente, otros manifestaron inquietud por el prolongado silencio que mantiene desde hace tiempo. “Te extraño”, escribió una seguidora. “¿Loly estás bien?”, consultó otra usuaria. Además, también aparecieron mensajes deseándole paz, felicidad y tranquilidad en esta nueva etapa de su vida, completamente alejada de la exposición mediática que durante años la tuvo como protagonista.

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Recordemos que el último lapso de tiempo en su vida donde se mostró activa públicamente la Niña Loly fue durante su separación con Jorge Rial. Fue en 2015, pero diez años después se filtraron las supuestas verdaderas razones de aquel final de la relación entre la modelo y el periodista. Luego de que se difundiera un polémico audio de Tadeo Suárez, el uruguayo señalado como cómplice de Morena Rial, quien deslizó una impactante versión sobre los motivos que habrían llevado a la modelo a instalarse en Miami y desaparecer de la escena pública.

Según trascendió, el joven aseguró que Jorge Rial habría obligado a la cordobesa a interrumpir un embarazo, una información que -siempre de acuerdo a sus dichos- le habría sido revelada por la propia mediática. La explosiva declaración generó una fuerte repercusión en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa las verdaderas razones detrás del abrupto final de la relación.