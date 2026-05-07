Por qué a Mirtha Legrand no le gustó su nominación a los Martín Fierro de este año.

La conductora se refirió específicamente a una de las ternas en las que estará compitiendo por una estatuilla.

Mirtha Legrand no se privó de cuestionar la decisión de APTRA de incluirla en la terna "Labor Periodística Femenina" de los Premios Martín Fierro de la Televisión que se entregarán próximamente. Mientras se prepara para retomar sus actividades laborales luego de sufrir una fuerte bronquitis, la diva de los almuerzos fue implacable cuando le preguntaron qué opinaba de la terna en la que fue elegida para competir por una estatuilla de los premios de APTRA.

Fue Daniel Ambrosino quien reveló en Intrusos un chat privado que le envió Mirtha con la contundente respuesta que generó polémica en las redes. Para la próxima entrega de los Martín Fierro, la Chiqui está nominada en la categoría "Labor Periodística Femenina" y competirá con Carolina Amoroso y Soledad Larghi.

Lo cierto es que el periodista de espectáculo le mandó un mensaje preguntándole si estaba contenta con la decisión de APTRA de incluirla en esa categoría y excluirla de la tradicional "Conducción Femenina". Sin vueltas, Mirtha escribió: "No, es raro ese rubro. No estoy contenta". Esta información desmiente los rumores que habían circulado que aseguraban que había sido la diva de los almuerzos la que había pedido estar en esa terna.

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El lunes 27 de abril, Santiago Sposato estuvo en el ciclo de streaming "Ya fue Todo" tras los Martín Fierro de Moda y dio detalles inéditos de la próxima edición del evento que premiará a lo mejor de la televisión. "Estamos hablando de 36 estatuillas más el oro, hay dos rubros que se van a desdoblar", comenzó el periodista al aire y detalló: "El rubro panelista va a ser mejor panelista masculino y mejor panelista femenino". "En programa deportivo van a hacer una terna de mejor programa deportivo de fútbol y mejor programa deportivo general", continuó Santiago Sposato sobre los Martín Fierro de Televisión, y cerró: "Habrá un lindo homenaje a Luis Brandoni".

Tras ausentarse tres semanas, Mirtha Legrand vuelve a la tele: sus primeros invitados

Después de tres semanas de ausencia por un cuadro respiratorio que le impidió trabajar, Mirtha Legrand volverá este sábado a la pantalla de El Trece. Este miércoles al mediodía confirmaron que la histórica conductora grabará este viernes La noche de Mirtha, que se verá a partir de las 21:30 de la noche del sábado.

El primer sábado que faltó fue el 18 de abril, luego se ausentó el 25 de ese mes y, ya sintiéndose "bien", según sus palabras, quiso volver el sábado 2 de mayo, pero los médicos le aconsejaron que siguiera con su recuperación domiciliaria. Obediente, la conductora priorizó su salud y, luego de haber cumplido con su palabra, ya está estudiando a sus primeros invitados, para este sábado 9 de mayo.

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La "mesaza" de su vuelta estará integrada -por ahora, pero puede haber cambios de último momento- por Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli. Será una cena en la que, todo indica que, se hablará especialmente de espectáculos. Y se celebrará el regreso de la diva.

La noche de su primera ausencia, Juanita dijo: "No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar". Pero el sábado 25 debió reemplazarla nuevamente. La semana pasada La Chiqui no pudo volver y Viale estuvo a la cabecera de la "mesaza" integrada por el doctor Conrado Estol, los periodistas Gastón Edul y Maru Duffard, y el músico Joaquín Levinton.