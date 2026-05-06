Tras ausentarse tres semanas, Mirtha Legrand vuelve a la tele: sus primeros invitados.

Luego de superar el cuadro respiratorio que la obligó a guardar reposo, la diva vuelve con todo a la pantalla de El Trece.

Después de tres semanas de ausencia por un cuadro respiratorio que le impidió trabajar, Mirtha Legrand volverá este sábado a la pantalla de El Trece . Este miércoles al mediodía confirmaron que la histórica conductora grabará este viernes La noche de Mirtha , que se verá a partir de las 21:30 de la noche del sábado.

El primer sábado que faltó fue el 18 de abril, luego se ausentó el 25 de ese mes y, ya sintiéndose "bien", según sus palabras, quiso volver el sábado 2 de mayo, pero los médicos le aconsejaron que siguiera con su recuperación domiciliaria. Obediente, la conductora priorizó su salud y, luego de haber cumplido con su palabra, ya está estudiando a sus primeros invitados, para este sábado 9 de mayo.

La "mesaza" de su vuelta estará integrada -por ahora, pero puede haber cambios de último momento- por Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli. Será una cena en la que, todo indica que, se hablará especialmente de espectáculos. Y se celebrará el regreso de la diva.

image

La noche de su primera ausencia, Juanita dijo: "No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar". Pero el sábado 25 debió reemplazarla nuevamente. La semana pasada La Chiqui no pudo volver y Viale estuvo a la cabecera de la "mesaza" integrada por el doctor Conrado Estol, los periodistas Gastón Edul y Maru Duffard, y el músico Joaquín Levinton.

La preocupación por la salud de Mirtha Legrand

Ante las alarmas que se encendieron de entrada en el público y las redacciones, fue la propia Mirtha Legrand quien buscó llevar tranquilidad a través de su cuenta oficial en X (@mirthalegrand), donde explicó que atravesaba un fuerte resfrío. "Como siempre les digo, la leyenda continúa...sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau!", expresó para sus seguidores.

Así, Juana Viale volvió a ser la elegida para sentarse en la silla de Mirtha en el programa del sábado 2, y en su propia silla el domingo 3 al mediodía en Almorzando por Juana, ambos por la pantalla de El Trece. Se sabe que Mirtha, en estas últimas semanas, miró sus programas desde su casa y luego compartió sus opiniones en un chat familiar, ya que su nieto, Nacho Viale, es el productor de los dos programas.

Mirtha Legrand Regreso Programa

Entre otras citas a las que Mirtha no pudo asistir por su dolencias respiratorias figura el Martín Fierro a la moda que se entregó hace dos semanas (televisó Telefe). Ella y Susana Giménez suelen ser las invitadas especiales de las ceremonias de APTRA, pero sólo Su estuvo en los estudios de Telefe recibiendo la estatuilla.

Esa noche, el premio mayor fue para Juana, especialmente por los diseños que le prepara el modisto Gino Bogani. Al recibir su Martín Fierro de Oro, ella le dedicó el premio a varias personas, especialmente a su abuela "la mujer más coqueta que conozco".