Momento incómodo: Robertito Funes le tiró los perros a Martín Menem en vivo por streaming

El conductor protagonizó un nuevo momento llamativo al aire junto al presidente de la Cámara de Diputados. No es la primera vez que lo elogia.

Robertito se lanzó a la pileta y le tiró onda a Martín Menem.

El popular conductor argentino, Robertito Funes Ugarte, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un incómodo momento en su programa de streaming . Este martes en Tarde de Rosca, el ciclo que se transmite por La Casa Stream, el periodista recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y no dudó en “tirarle onda”.

A lo largo del programa, el periodista sorprendió con una catarata de elogios hacia el dirigente libertario, quien se mantuvo al margen. Rápidamente, el recorte de la transmisión se volvió viral y encendió los comentarios y opiniones.

Todo comenzó cuando Robertito comentó el estado físico de Menem y su rutina de entrenamiento . “¿Cuántas horas al día entrenás? Porque es increíble, hacés el remo ahí, una cosa increíble”, lanzó entre risas mientras el funcionario intentaba responder con naturalidad.

“La semana pasada estábamos como, nos agarró el infarto a todos”, agregó el periodista. “Me da vergüenza”, respondió Menem, visiblemente incómodo por la situación.

robertito funes ugarte

Los picantes comentarios

Lejos de frenar, el conductor redobló la apuesta y siguió con frases que rápidamente encendieron las redes sociales. “¡Ay Martín, por Dios! ¡Me va a dar algo!”, exclamó en pleno programa, provocando carcajadas en el estudio.

Luego fue todavía más directo y lanzó: “¿Te crees lindo? ¿Sabes que sos un tipo guapo, interesante?”, le dijo sin filtro al dirigente riojano.

Ante eso, Menem intentó salir del incómodo momento con una respuesta breve: “Sé que le pongo mucha garra a todo lo que hago”.

robertito funes le tiro los perros a martin menem

El intercambio continuó en tono distendido, aunque cada vez más viral. En otro tramo de la charla, Robertito también quiso saber sobre la situación sentimental del diputado.

“Vos sabés que tenés gran levante con las mujeres. No sé si estás casado, estás soltero”, preguntó el conductor, a lo que Menem contestó: “Estoy en pareja hace casi tres años".

martin menem

El video se volvió viral en redes sociales

Como ocurrió en otras oportunidades entre ambos, el fragmento del programa comenzó a circular rápidamente en X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y comentarios sobre el llamativo ida y vuelta.