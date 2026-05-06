El llanto desconsolado de Manu de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su perra

El participante del reality vivió un momento de suma tristeza al ser notificado por la muerte. Cómo fue la recepción de los jugadores y qué dijo sobre la pérdida.

En las últimas horas Manuel Ibero , el exnovio de Zoe Bogach , recibió una de las noticias más dolorosas en su vida cuando Gran Hermano le comunicó la muerte de su perrita Ámbar , una Golden Retriever de seis años. Un golpe duro para el jugador que nunca barajó sobre la mesa la posibilidad que eso ocurra mientras esté en el interior de la casa.

Luego de ser anoticiado por el supremo de la casa, el jugador regresó con el resto de los compañeros para contarles la situación. Totalmente conmovido, contó: “Falleció repentinamente y no sufrió”. Rápidamente el participante recibió la contención de los otros jugadores que entendieron a la perfección el proceso que comenzó a vivir.

“Tenía que estar yo. La tenía que despedir. De todas las cosas que pensé al entrar acá, la única que no pensé fue esa”, se reprochó y soltó con una clara angustia: “No se tenía que ir ella. Hace 70 días que no estoy con ella, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”.

Manuel Ibero pérdida perra

Claramente, esta situación le hizo sacar la cabeza del juego y su futuro en la casa es una incógnita: “No sé si voy a poder con esto. De todas las cosas que podían pasar, pasó la peor... No se tenía que ir ella”.

La despedida que le dieron los familiares a la perrita

A través de sus redes sociales, los seres queridos del participante compartieron un sentido mensaje para despedirla. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", expresaron junto a una imagen de la perrita, reflejando el profundo vínculo afectivo que los unía.

Lo cierto es que Manuel Ibero mantenía una relación muy cercana con su mascota, por lo que, de enterarse, la noticia podría impactarlo fuertemente en medio de su participación en el reality. Sin embargo, hasta el momento no hubo información oficial que confirme si la producción tiene previsto comunicarle lo sucedido.

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Es importante recordar que el protocolo del programa establece que sólo en casos de fallecimiento de familiares directos existe la obligación de interrumpir el aislamiento. Aun así, la decisión final puede quedar en manos de la familia, que tiene la potestad de elegir si desea que el participante reciba o no esa información mientras continúa en competencia. Un antecedente claro fue el de Martina Pereyra, quien perdió a su abuela durante su paso por el ciclo y recién se enteró al salir de la casa.