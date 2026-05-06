Julieta Poggio sorprendió al revelar las tres reglas para tener una relación abierta

La ex Gran Hermano participó de una entrevista con Gege y Nicole Neumann donde reveló cómo afronta este estilo de relación con su novio.

En diálogo con Nicole y Gege Neumann , la modelo se mostró de otra manera al hablar de temas más distendidos. Uno de ellos fue revelar cuáles son las tres claves para una relación abierta. Consultada por Gege, Juli respondió: “La número uno, que fue así desde el principio: ser la prioridad de tu pareja en todo. Quieras estar, y lo quieras llevar con tu familia. La dos, ni amigos ni conocidos, nadie del círculo. Y la tercera, muy importante: cuidarse”.

Sunado a esto, habló sobre los beneficios de la relación abierta pero negó relacionarse con cualquier persona: “No soy una persona de tener una cita con alguien, o sea, como que no me pinta, la verdad. Pero capaz nos vemos en el boliche y surge un beso casual y yo la relación abierta la uso para eso, para no quedarme con las ganas, pero no me dan ganas de conocer y charlar con alguien, o sea, me mato”.

Julieta Poggio Sonrisa Portada

“Yo por ejemplo, yo de regla pondría no repetir”, dijo Gege mientras que Juli contó: “No, no nos contamos las cosas. Yo prefiero no enterarme. Pero lo de no repetir no está por ahora. Yo de mi novio estoy muy enamorada, realmente, por eso puedo tener esta relación con él”.

Al escuchar las palabras de Poggio, Gege se deshizo en elogios y destacó su madurez: “Estás en otro level, o sea, sos mucho más elevada que todos, quiero que lo sepas. Poder separar el amor de una calentura es como una madurez alucinante”.

“No se puede con todos, yo creo que también podemos tenerlo porque los dos nos damos como esa seguridad todo el tiempo. Y tampoco nos mentimos en nada. Entonces, si ya agarras una mentira, bueno, pero como no nos mentimos en nada, como que confiamos mucho. Está cambiando acá Nicki, ¿eh? De repente esta cambiando me parece”, destacó Juli sobre la importancia del vínculo con su novio para tomar la decisión de abrir la pareja.