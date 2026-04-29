La reacción de Julieta Poggio tras las críticas a sus carillas dentales

La ex Gran Hermano se hizo eco del video que hizo un odontólogo criticándola duramente por la decisión de ponerse carillas en su dentadura.

Las últimas semanas de Julieta Poggio han sido de tristeza por comentarios contra su apariencia física por una publicación que hizo un odontólogo donde cuestionó la decisión de ponerse carillas en su dentadura. El video crítico, donde comparó el antes y después de la ex Gran Hermano, se viralizó y fue el punto de partido para una ola de críticas que la afectaron.

“Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad”, dijo en su participación en el programa Rumis que se emite en La Casa Streaming. A su vez, sumó sobre el impacto que tuvo: "Siento que eso me quita mi propia energía”.

"Muchas cosas de las que la gente dice vienen por envidia. Son proyecciones. Te lleva a decir cosas feas”, sumó en sus sensaciones. Luego de confesar su cansancio por leer y responderle a los 'haters', contó sobre cómo recibe ese tipo de comentarios: “A veces no lo tomás de buena manera y más cuando vos estás mal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoslacasaok/status/2049179063500038278&partner=&hide_thread=false Juli Poggio se sinceró sobre cómo la está pasando estos días #rumis pic.twitter.com/J8S2IovMzP — LA CASA Streaming (@somoslacasaok) April 28, 2026

El video de la polémica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2045896710782644474&partner=&hide_thread=false Un odontólogo criticó las carillas de Juli Poggio en sus redes: “¿Qué te hiciste? Por Dios, no lo puedo creer… todos los dientes a la misma altura, ridículo. No armoniza para nada”. pic.twitter.com/fLwZYBKyOf — MDZ Online (@mdzol) April 19, 2026

El excompañero de Juli en Gran Hermano que podría iniciar un nuevo rumbo en su vida

Thiago Medina empezó una nueva vida lejos de su vínculo amoroso con Daniela Celis, con la que decidieron ponerle punto final al noviazgo que tenían, viviendo en una nueva casa e iniciando un nuevo proceso de vida en el que tiene ideas de conocer nuevas experiencias. Tanto es así que en las redes sociales deslizó la posibilidad de afrontar otro camino lejos de la televisión.

En más de una oportunidad, le insistieron en las redes sociales que inicie un proceso para vender contenido que supera los límites y es enfocado más en el aspecto privado. Todo ocurrió cuando compartió una foto con el torso desnudo y un usuario le preguntó con intenciones de pagar por ver más producciones: "Facha, ¿vendés contenido?".

Al admitir que son varias las consultas que le llegan para comprar contenido, el ex Gran Hermano confesó: "Ya me están por convencer".

Thiago contenido historias

Por otra parte, reveló si desea iniciar un nuevo proyecto amoroso tras su separación con Celis: "Si, obvio. Me encantaría, pero no en este momento". Sin embargo confesó que actualmente quiere "estar solo y disfrutar de estar con quien quiera".

En su relato, Medina cerró dejando la puerta a sus deseos a futuro: "No estoy cerrado a conocer a nadie".