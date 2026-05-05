Dolor en Gran Hermano por una muerte que afecta a uno de los participantes

El entorno de Manuel Ibero atraviesa un momento de profunda tristeza: falleció Ámbar, la querida mascota de la familia. En estos momentos, la familia del participante de Gran Hermano: Generación Dorada se debate si revelarle o no la dura noticia al jugador del reality.

A través de sus redes sociales, los seres queridos del participante compartieron un sentido mensaje para despedirla. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", expresaron junto a una imagen de la perrita, reflejando el profundo vínculo afectivo que los unía.

Lo cierto es que Manuel Ibero mantenía una relación muy cercana con su mascota, por lo que, de enterarse, la noticia podría impactarlo fuertemente en medio de su participación en el reality. Sin embargo, hasta el momento no hubo información oficial que confirme si la producción tiene previsto comunicarle lo sucedido.

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Es importante recordar que el protocolo del programa establece que sólo en casos de fallecimiento de familiares directos existe la obligación de interrumpir el aislamiento. Aun así, la decisión final puede quedar en manos de la familia, que tiene la potestad de elegir si desea que el participante reciba o no esa información mientras continúa en competencia. Un antecedente claro fue el de Martina Pereyra, quien perdió a su abuela durante su paso por el ciclo y recién se enteró al salir de la casa.

Polémica en Gran Hermano: la denuncia de Titi y el corte en la transmisión

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica tras una conversación entre Titi Tcherkaski y Yanina Zilli que desató un fuerte escándalo en redes. Todo a raíz de que Titi reveló una comprometida versión que, según comentó, habría sido dicha por Solange Abraham antes de su expulsión. Al detectar la gravedad del contenido, la producción decidió levantar de inmediato la transmisión en vivo. Pero ya era tarde: el video circulaba en redes y se convirtió en viral en cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando Titi decidió ir a fondo con una información que, según aseguró, había circulado previamente. “Ella puso en duda el formato de Gran Hermano diciendo que hay gente que compra las cámaras de los cuartos, generando eso de que si alguien compra es porque alguien vende”, le explicó sin rodeos a Zilli, sembrando un clima de tensión inmediata.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta con una acusación aún más delicada que dejó helada a su compañera. “Ella dijo que Gran Hermano vende imágenes de las cámaras cuando nosotras nos cambiamos”, disparó, sin filtros, elevando el tono de la conversación a un nivel extremadamente sensible con una denuncia totalmente grave.

La reacción de Yanina fue instantánea y contundente. Visiblemente sorprendida, no dudó en marcar su postura frente a lo que acababa de escuchar: “Cualquier cosa dice”, lanzó, en un intento de desacreditar la versión. Sin embargo, apenas segundos después de ese intercambio, la emisión fue cortada, lo que no hizo más que alimentar el misterio y la controversia.