Gran Hermano oficializó el repechaje: cuándo será y cuáles son las condiciones

A través del conductor Santiago del Moro, GH confirmó que los exparticipantes podrán regresar a la casa. Cómo será la gala.

Gran Hermano vive momentos de suma tensión con un anuncio especial que hizo el conductor del programa Santiago del Moro : confirmó la fecha oficial en la que se realizará la gala de repechaje que puede hacer ingresar a exjugadores y revive viejas peleas que existieron en el certamen Generación Dorada.

El anuncio no pasó desapercibido para la audiencia del reconocido reality debido a que enfrentará diferentes cambios que ponen suma atención en la gala particular.

Según confirmó el conductor televisivo, el domingo 17 de mayo será el día en el que se hará la próxima gala de eliminación, abriendo paso a la nómina para el repechaje: “Ahí se va alguien y ahí abrimos la placa para el repechaje”, dijo.

Santiago Del Moro Gran Hermano Portada

“El 20 de mayo (miércoles) vuelven los ex más los nuevos. El repechaje, los nuevos. Y agárrense porque hay cosas importantes por delante”, anunció con suma expectativa sobre la gala que marcará un antes y después. Cabe recordar que el lunes 18, el canal transmitirá los premios Martín Fierro, mientras que el martes 19 el fútbol copará la pantalla por el duelo de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador.

Quiénes pueden ingresar a la casa

“Todos los jugadores de esta temporada están habilitados a regresar a la casa. Será, nuevamente, el supremo quien decida quién vuelve a la casa más famosa”, contó Del Moro afirmando que incluso aquellos que fueron expulsados o abandonaron el juego puedan ingresar, siendo una condición diferente a las ediciones anteriores de GH donde esto estaba prohibido.

Quiénes son los jugadores que pueden volver al reality

Algunos de los jugadores son Andrea del Boca, quien abandonó la casa por un accidente, la periodista paraguaya Carmiña Masi, eliminada por comentarios racistas, como también podrían reingresar Jenny Mavinga y Jessica Maciel.