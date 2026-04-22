Quién es la famosa cantante con grandes chances de ingresar a Gran Hermano

Luego de muchos cambios en la casa más famosa del país, podría concretarse un ingreso inesperado por parte de los seguidores.

En las últimas horas, Gran Hermano: Generación Dorada vivió una situación completamente inesperada para sus fieles televidentes. En medio de la eliminación de Martín, se especulaba que Pincoya iba a abandonar la casa y fue "La Maciel" quien decidió dejar la competencia tras sufrir un ataque de pánico. Así las cosas, luego de que circularan rumores respecto a quién podría reemplazarla, aseguraron que Gladys "La Bomba" Tucumana ocupará su lugar.

La versión tomó fuerza en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los comentarios. "Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel", escribieron en la cuenta de Instagram de "Mundo Famosos", encendiendo el debate entre los seguidores del reality de Telefe.

Uno de los grandes atractivos de esta temporada radica en la mezcla de celebridades, influencers y personas desconocidas conviviendo en aislamiento total por un premio de 70 millones de pesos. Entre los ingresos más comentados apareció el de Andrea del Boca, parte del grupo inicial. La actriz despertaba empatía y se perfilaba como candidata firme, pero una fuerte caída dentro de la casa obligó a su salida anticipada. Días más tarde, su lugar fue ocupado por Grecia Colmenares, quien regresó a la televisión después de 14 años alejada de los medios.

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Otro episodio que generó impacto fue el de Divina Gloria, que también ingresó desde el comienzo pero debió retirarse al día siguiente. Un pico de hipertensión, sumado al estrés, motivó su traslado a una clínica en San Isidro. Tras ser estabilizada, recibió la recomendación médica de no continuar en competencia. De cara a la emisión de este miércoles, crece la expectativa entre los seguidores por conocer quién ocupará finalmente el lugar vacante. En caso de concretarse el ingreso de Gladys "La Bomba" Tucumana, también hay curiosidad por ver cómo se adaptará al juego y qué vínculo logrará construir con el resto de los participantes.

Fuertes imágenes de La Maciel en pleno ataque de pánico tras la denuncia en Gran Hermano

La Maciel decidió ponerle punto final a su estadía en Gran Hermano luego de ser notificada en el confesionario sobre una denuncia que recibió desde afuera de la casa. Más allá de la situación que le despertó preocupación, también fue un quiebre para su presencia en el reality.

Ya con su salida consumada del certamen, en el estudio donde se lleva adelante la gala mostraron imágenes del momento en el que recibe la noticia y cómo le impactó la noticia a la jugadora. Fue el golpe final para una participante que aludía extrañar a su familia. “La visita del abogado llegó tarde. Me la jugaron de afuera y no hay absolutamente nada”, dijo la participante.

La Maciel-Salida GH

Por otra parte, el conductor Santiago Del Moro mostró videos registrados antes de anunciar su salida del juego. Fue el lunes 20 de abril a la noche cuando la bajaron de la placa de nominados por decisión del público. En diálogo con sus compañeros, les fue clara mostrando que su situación no era buena: “Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”. Al detectar esta situación, el Big abrió las puertas de confesionario para que entre el equipo médico a asistirla.

Mientras era calmada por sus compañeros y le pedían que respire, La Maciel seguía insistiendo con su deseo: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”. Luego de todo el proceso, tomó la decisión y la comunicó: "Mi familia me necesita", afirmó. Este jueves hubo sorpresa en la casa de Gran Hermano tras una fuerte acusación contra Jéssica Maciel por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato. La participante fue llamada al confesionario y allí la policía la notificó.

Los detalles del caso

La acusación fue hecha por 17 jóvenes trans y la causa penal por "averiguación de ilícito" está radicada en el Juzgado Federal Número 2 de San Martín.

La Maciel Portada

Santiago Del Moro aclaró que Maciel no tenía antecedentes penales al ingresar al programa, y que esto se validó con el Certificado de Antecedentes Penales que todos los participantes tuvieron que presentar antes de firmar contrato.

Hubo un cambio en la situación legal de Maciel y es por eso que se la llamó a la concursante al confesionario para que firme la documentación pertinente frente a un oficial de policía.