Se supo la verdad de los votos del público en Gran Hermano

Una figura de la TV que estuvo involucrado al reconocido reality contó con contundencia cómo funciona el sistema de votación. Qué dijo.

A lo largo de la historia del reality Gran Hermano , que inició hace 25 años cuando debutó en la televisión argentina, distintas personas que conocen el formato han puesto en duda el sistema de votación alegando, muchas veces sin pruebas, que hay manipulación en el resultado de la misma. En las últimas horas, una figura que estuvo involucrada al formato contó detalles que coincidieron con esta última hipótesis.

“Yo les voy a contar cómo hacíamos nosotros. Cómo hacía yo”, empezó diciendo el periodista Jorge Rial , quien supo ser el conductor del reality de en ocho ediciones. Anticipando su comentario, Rial fue contundente: "Le saco la nariz al payaso, no hay drama”.

“Cuando se vota, obviamente hay un tiempo para votar. Vos como producción sabés quién te rinde y quién no te rinde”, contó, mientras que su compañera en el stream Carnaval Viviana Canosa sumó: “Claro, vos ves el rating, y ves quién garpa y quién no”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visiondenoche/status/2062519933750112687&partner=&hide_thread=false Jorge Rial contó como manipula los votos la producción de Gh #granhermano pic.twitter.com/0oHaDXk84W — Visión (@visiondenoche) June 4, 2026

En su relato, Rial dejó en claro cómo funcionaba durante su época: "Y vos ves que se fue ahí por ahí a placa, fue uno que te rinde mucho y puede irse. Y arranca la votación y el que vos querés que se quede, se está yendo. Entonces, ¿qué hacía yo? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación. No había trampa”. Luego de esos detalles, agregó con contundencia: “Era acortar los tiempos de votación. Los votos que entraban eran reales”.

"Y después también, todo el mundo dice ‘¿quién quiere Gran Hermano que gane?’. Una vez que entraron, no te importa quién gana”, cerró en su explicación sobre el sistema.

Quién es la actriz que reemplaza a Gladys “La Bomba” Tucumana en Gran Hermano

Tras la salida voluntaria de Gladys “La Bomba” Tucumana, Gran Hermano eligió a una actriz y conductora de televisión de los años 90 para su reemplazo. Se trata de Alejandra Majluf que ingresó a la competencia en medio de los festejos por los 100 días de programa.

Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en la década de 1990.

En aquel año, Alejandra se destacó por su estilo transgresor en una televisión que no era descontracturada como en la actualidad, por lo que podría decirse que ella sentó bases para los cronistas y movileros que vinieron posteriormente.

Su trabajo se destacó con el personaje de “La Colada” en las coberturas que realizó para el programa Fax, conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre 1991 y 1992 por canal 13. De hecho, fue el programa que se alzó con el primer Martín Fierro de Oro en la historia de APTRA.

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.

Embed

Alejandra fue parte de programas como Clave de sol, Mi familia es un dibujo, Verano del 98, Casi ángeles y Esperanza mía, entre otros.

Majluf además trabajó en numerosas obras de teatro y en las películas Ay, Juancito (2004), Interior (2005), Eva y Lola (2010), Cruzadas (2011) y Delicia (2017).